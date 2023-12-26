وجه النائب أ.د.حمد المطر سؤالا إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي جاء كما يلي:



تولي الكويت منذ نشأتها اهتماما خاصا بالصحة العامة ورفع مستواها بشكل مستمر وذلك امتثالا لما أكدت عليه المادة 15 من دستور الكويت والتي نصت على: «تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة»، ومن هذا المنطلق كان إنشاء المستشفيات العامة ومراكز الرعاية الصحية وتوفير الكوادر الفنية المتخصصة من الأطباء والصيادلة والهيئات التمريضية وغيرها من التخصصية الفنية المختلفة. إلا أنه بات يسترعي انتباهنا النقص الواضح والشديد في أعداد الممرضين المتخصصين في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية بما في ذلك مراكز غسيل الكلى ومراكز علاج الأورام وغيرها، وهو ما أصبح محل شكوى مستمرة ومتكررة من المواطنين، ومع ما يمثله نقص أعداد هذه الكوادر الفنية المتخصصة من تأخير في تقديم الخدمة الصحية اللازمة ـ وهو ما يمثل خطرا بذاته على صحة المرضى ـ علاوة على خطر نقل العدوى في حال تقديمها من غير المتخصصين المدربين تدريبا مناسبا، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ أسباب وجود عجز في الهيئة التمريضية بالمستشفيات والمراكز الصحية.



2 ـ بيان خطة الوزارة لسد النقص في كوادر التمريض بمختلف المستشفيات والمراكز التخصصية.



3 ـ هل خوطبت وزارة التعليم العالي لتوفير مقاعد لإلحاق الطلبة بدراسة التمريض؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من المخاطبات الصادرة عنكم بهذا الشأن.



4 ـ ما خطة الوزارة للحيلولة دون تكرار هذا العجز في كوادر التمريض؟