ما سبب اقتصار الإيفاد للبعثات الدراسية لمعيدي البعثات التابعين لجامعة الكويت وتحديداًص في كلية الهندسة والبترول؟



وجه النائب داود معرفي سؤالا إلى وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع جاء فيه: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ نمى إلى علمي أن أحد مستشاري وزير التربية كانت تشغل منصب مدير عام منطقة تعليمية وتقدمت باستقالتها، يرجى تزويدي بكتاب الاستقالة وأسبابها وما إذا كانت هناك قضية حديثة على أثرها تمت تلك الاستقالة، وما نتائج التحقيق في تلك القضية، وما مبررات الاستعانة بها مستشارا في مكتب وزير التربية؟



2 ـ يرجى بيان الوضع الوظيفي لجميع مستشاري مكتب وزير التربية مع تزويدي بالقرارات الخاصة لمن هم على رأس عملهم ومركز عملهم وقرارات إنهاء الخدمة للمتقاعدين منهم والمكلف منهم برعاية معاق، إن وجدت.



3 ـ انتشرت في الآونة الأخيرة حالات العنف في المدارس والاعتداءات بين الطلبة، يرجى تزويدي بعدد حالات العنف بالمدارس خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وما الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية في علاج هذه الظاهرة؟



4 ـ كم عدد المدارس الحكومية التي منحت ترخيصا كمدارس خاصة؟ يرجى بيان تاريخ تخصيص كل منها، وأسماء الشركات المخصص لها، والقرارات المنظمة لعملية منح تلك التراخيص، وقيمة الزيادة السنوية التي تفرضها المدارس الخاصة على الطلبة والسند القانوني لها، وما خطة الوزارة تجاه المدارس المدرجة ضمن خطة الهدم والبناء؟



5 ـ التعاقدات التي أبرمتها وزارة التربية بشأن النقليات وآلية توزيع الباصات على المناطق التعليمية وفقا لعدد المدارس الموجودة بكل منطقة.



6 ـ مبررات زيادة عدد أعضاء المطبعة السرية في المناطق التعليمية اعتبارا من العام الدراسي 2023/2024، وآلية العمل بها وكيفية اختيار المكلفين بالعمل فيها.



7 ـ نمى إلى علمي تكدس بعض المعلمين في عدد من المواد الدراسية في بعض المدارس مع وجود عجز في المواد نفسها في مدارس أخرى، يرجى تزويدي بإحصائية بعدد المعلمين لكل مادة دراسية وبيان نسبة العجز في تلك المواد، وآلية توزيعهم على المدارس وفقا لقرار النصاب والمشغول الفعلي لعدد الطلبة بكل مدرسة.



8 ـ تعاني وزارة التربية منذ بداية العام الدراسي من شغر عدد كبير بالوظائف الإشرافية خصوصا في المناطق التعليمية، فما إجراءات الوزارة لتسكين تلك الشواغر، وما عدد الوظائف الإشرافية، وهل أعلن عنها حتى تاريخه؟



9 ـ ما سبب اقتصار الإيفاد للبعثات الدراسية لمعيدي البعثات التابعين لجامعة الكويت وتحديدا في كلية الهندسة والبترول (قسم هندسة الكمبيوتر وقسم الهندسة الكيميائية) للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه على الابتعاث إلى الولايات المتحدة الأميركية وعدم الابتعاث لجامعات عدة مرموقة وذات تصنيف عال في العديد من الدول مثل بريطانيا وغيرها من الدول.