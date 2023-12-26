وجه النائب حمد العبيد سؤالا إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي جاء كما يلي: نمى إلى علمي أن الوزارة قلصت مسؤوليات إدارة الخدمات الصحية لكبار السن. لذا، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما مدى صحة أن الإدارة المذكورة أعلاه أصبحت تحت مظلة الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الصحية، وهل درست الوزارة هذه الخطوة قبل اتخاذها؟ إذا كان الرد الإيجاب فيرجى تزويدي بخطة الوزارة في هذا الشأن. 2 ـ ما مدى تأثير هذا الدمج على المسنين سواء بالسلب أو بالإيجاب؟ 3 ـ هل توجد لدى الوزارة خطة لتعديل الوضع الخاص بالمسنين من تخصيص إدارات ونظام عمل مدروس ومحكم يسهل على المسنين إجراءاتهم؟