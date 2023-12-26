حمد المطر: تواصلت مع وزير الخارجية وأبلغني بأنهم في مرحلة جمع المعلومات عن المختطفين

خالد المونس: على وزارة الخارجية التحرك بشكل عاجل لمتابعة اختطاف شخصين في «المشاعيف» العراقية

متعب الرثعان: على «الخارجية» مضاعفة الجهود لسرعة تأمين سلامة المختطفَيْن

عبدالله فهاد: سلامة المواطنين داخل الكويت وخارجها خط أحمر وعلى الجهات المعنية التحرك

ماجد المطيري: تواصلت مع «الخارجية» وسفير العراق لدى البلاد بشأن المختطفَيْن

عبدالكريم الكندري: على «الخارجية» وبعثتنا الديبلوماسية في العراق التحرك بشكل فوري

بدر نشمي: نتابع بكل حرص واهتمام مع وزارة الخارجية قضية المختطفَيْن

عبدالهادي العجمي: أبلغني وزير الخارجية بأن الجهود مستمرة للكشف عن تفاصيل حادثة الخطف



سلطان العبدان - عبدالعزيز المطيري



تفاعل عدد من النواب مع قضية اختطاف مواطن كويتي وآخر سعودي في منطقة الأنبار في العراق، مطالبين وزارة الخارجية بسرعة التحرك للوقوف على ملابسات الحادث والإفراج عنهما. وفي هذا الإطار، قال نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير ان ‏الواجب على الحكومة، وهو من صميم «تصريف العاجل من الأمور»، التحرك الفوري والسريع لإطلاق سراح أبنائنا المواطن الكويتي والسعودي، وأن تستخدم كل الوسائل الديبلوماسية، ومخاطبة أعلى السلطات في الجمهورية العراقية من أجل ذلك. من جهته، قال النائب أ.د.حمد المطر: تواصلت مع وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وأبلغني بأنهم في مرحلة جمع المعلومات، والتواصل مع الطرف العراقي قائم بخصوص الأنباء عن اختطاف مواطن بمنطقة «المشاعيف» التابعة لمحافظة الأنبار في العراق‬، ونسأل الله لمواطنينا السلامة. وفي الإطار ذاته، قال النائب ماجد المطيري: تواصلت مع وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وسفير العراق في الكويت بشأن اختطاف مواطن في العراق لمعرفة التحركات الديبلوماسية بشأن مصيره والتأكد من سلامته. وشدد النائب خالد المونس على ان ‏وزارة الخارجية‬ مطالبة بالتحرك بشكل عاجل لمتابعة ما نشرته وسائل إعلام عراقية عن اختطاف مواطن بمنطقة المشاعيف التابعة لمحافظة الأنبار العراقية، داعيا إياها إلى اتخاذ كل ما يلزم لضمان سلامته وإعادته سالما إلى أرض الوطن. وفي السياق ذاته، قال النائب د.عبدالكريم الكندري إن على «الخارجية الكويتية» وبعثتنا الديبلوماسية في العراق التحرك بشكل فوري لإنهاء اختطاف المواطن في محافظة الأنبار. وأكد النائب عبدالله فهاد ان سلامة المواطنين داخل الكويت وخارجها خط أحمر. وأضاف: تواصلت مع وزير الخارجية للوقوف على تفاصيل خبر اختطاف مواطن في العراق أمس، وما تم اتخاذه من خطوات كويتية في سبيل إطلاق سراحه فورا، وأبلغني الوزير باهتمامه الشديد بالأمر، وهم الآن في مرحلة التأكد من كل التفاصيل والمعلومات التي تحصلوا عليها بشأن ما حدث، وأنه أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره العراقي لمعرفة الملابسات.



وتابع: ‏ونحن، إذ نواصل جهودنا الممكنة بالتعاون مع كل الجهات المعنية من أجل عودة مواطننا، نحمل الحكومة العراقية مسؤولية سلامته حتى عودته إلى أرض الوطن بإذن الله. من جهته، قال النائب بدر نشمي: نتابع بكل حرص واهتمام مع وزارة الخارجية وبعثتنا الديبلوماسية في العراق قضية المواطن المخطوف، ونسأل الله أن يحفظه من كل شر، وان يعود إلى أرض الوطن سالما غانما.



وفي الإطار ذاته، قال النائب عبدالهادي العجمي: ‏أبلغني وزير الخارجية في اتصال معه بأن الجهود مستمرة للكشف عن تفاصيل حادث خطف مواطن في العراق أمس، وأنه تواصل مع نظيره العراقي الذي أبلغه بأن الأمر مازال ملتبسا والمعلومات متضاربة وغير مؤكدة بشأن هوية الخاطفين حتى الآن.



‏وتابع: ونحن إذ نحث الحكومة على بذل كل ما في وسعها من أجل سلامة المخطوف والإفراج عنه، نحمل حكومة العراق مسؤولية سلامة مواطننا حتى عودته سالما بإذن الله.



من جهته قال النائب متعب الرثعان: على وزير الخارجية مضاعفة الجهود المبذولة لسرعة تأمين وسلامة المختطفَين في العراق أنور جليدان الظفيري وفيصل جابر المطيري.