

القاهرة - محمد صلاح



ظاهرة تهافت وإقبال من النجوم الكبار على تجسيد الشخصيات الشريرة في دراما رمضان أصبحت لافتة للنظر، ويبدو أنها كلمة السر في نجاح تلك الأعمال جماهيريا.. «الأنباء» ترصد النجوم وشخصياتهم الشريرة على شاشة رمضان المقبل، في السطور التالية:



يبدو أن أحمد السقا أصبح من عشاق أداء شخصية الخارج على القانون، وهو ما يؤديه في مسلسله الجديد «العتاولة»، والأمر نفسه بالنسبة لطارق لطفي الذي يجسد دور شقيق السقا الأكبر، لكن بينهما عداء شديد خلال الأحداث، كما يظهر باسم سمرة بشخصية شرير في المسلسل.



وتدور أحداث «العتاولة» في إطار اجتماعي شعبي تشويقي، ويشارك فيه: مي كساب وصلاح عبدالله، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.



كما يقدم الفنان كريم عبدالعزيز شخصية «حسن الصباح» زعيم طائفة الحشاشين الإرهابية، ضمن قصة مسلسله الجديد «الحشاشين» ويدخل في العديد من الصراعات بالعمل، ويشاركه في البطولة: فتحي عبدالوهاب وأحمد عيد وميرنا نور الدين، ونيقولا معوض، المسلسل تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.



وعاد الفنان أحمد زاهر إلى أدوار الشر التي برع فيها في أكثر من عمل، وذلك من خلال مسلسل «نعمة الأفوكاتو»، ويعيش زاهر صراعات مع طليقته في المسلسل الفنانة مي عمر، ويشارك في البطولة: أروى جودة وكمال أبورية وسلوى عثمان وسامي مغاوري، والعمل تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي.