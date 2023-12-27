يرى الملياردير بيل غيتس أن الذكاء الاصطناعي قد يجعل العالم أكثر إنصافا، لأنه يمكن استخدام تلك التكنولوجيا لتقليل أو حتى إلغاء الفجوة الزمنية بين وصول الابتكارات الجديدة إلى العالم الغني والعالم الفقير. وأشاد الشريك المؤسس لـ «مايكروسوفت» في تدوينة عن توقعاته للعام المقبل بالطبيعة الثورية للذكاء الاصطناعي وتأثيرها المحتمل على الرعاية الصحية والتعليم والقوى العاملة.



وأوضح غيتس أن تطوير الذكاء الاصطناعي على وشك تعزيز الابتكار، قائلا: الابتكار يعد السبب وراء تحسين حياتنا كثيرا خلال القرن الماضي من الكهرباء والسيارات وإلى الطائرات، إنه جعل العالم أفضل.



وأشار إلى أن عام 2023 يعد الأول الذي يتم فيه استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل أو لأسباب جدية، إذ أصبح لدى العالم فكرة أفضل عن الوظائف التي يمكن لتلك التكنولوجيا القيام بها.