

القاهرة ـ ناهد إمام



صرح مصدر مسؤول بسفارتنا بالقاهرة بأنه تم العثور على داود فارس جواد، طالب بجامعة القاهرة (كلية الآداب)، الذي كان قد اختفى منذ وصوله إلى القاهرة لحضور الامتحانات الخاصة به في الكلية.



وأشار المصدر لـ «الأنباء» إلى أنه تم العثور عليه في أحد المستشفيات، وسيتم نقله إلى مستشفى آخر، نافيا وجود أي شبهة جنائية.



وأوضح أن «الخارجية» المصرية قد تدخلت سريعا فور علمها باختفاء الطالب، كما كان للسلطات الصحية المصرية دور كبير في الاهتمام بالطالب.



وأشار المصدر إلى أن السفارة تبذل جهودا كبيرة للاطمئنان على صحة الطالب، مضيفة ان الوزير المفوض بسفارتنا بالقاهرة مشاري النيباري يرافقه حتى يتم نقله إلى مستشفى آخر واكتمال مراحل العلاج.