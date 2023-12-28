لم تفوت الفنانة باسكال مشعلاني موسم الأعياد دون أن تفاجئ محبيها ومتابعيها بعمل مميز وهو أغنية «أحلى وأحلى» التي أطلقتها في أجواء تناسب موسم الأعياد، والأغنية كلمات وائل الأشقر، ألحان وتوزيع ملحم أبوشديد، والفيديو كليب من إخراج ريشا سركيس، وحملت كلماتها والكليب طابع الأمل بالقادم وسط أجواء الفرح والبهجة والحب.



وتحصد الأغنية منذ إطلاقها عبر القناة الرسمية لباسكال على «يوتيوب» نجاحا لافتا وتفاعلا من الجمهور، حيث حققت نحو 9 آلاف مشاهدة خلال أقل من يوم واحد على طرحها.



وكانت باسكال مشعلاني أطلقت الصيف الفائت أغنيتها «أدمنتك»، كلمات وائل الأشقر، ألحان وتوزيع ملحم أبوشديد، وماسترينغ جوزيف كرم، بينما الفيديو كليب من إخراج زياد خوري، وتحظى الأغنية بنجاح جيد منذ طرحها قبل نحو الستة أشهر، حيث حققت ما يزيد على مليون و300 ألف مشاهدة حتى الآن.