دمشق - هدى العبود



دارت كاميرا المخرج السينمائي المهند كلثوم في دمشق لتشمل تصوير 3 أفلام روائية قصيرة هي «الموقف، خطوة نحو الألف ميل، مصير مشترك»، إضافة إلى سلسلة أفلام وثائقية من تأليف سامر محمد إسماعيل، إنتاج مديرية الإعلام التنموي في وزارة الإعلام السورية وتنفذها المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي، وتشمل هذه الأفلام موضوعات عديدة «ثقافة التطوع، الحفاظ على المرافق العامة، المواطنة والمساواة، الطفولة وأخطار التكنولوجيا الحديثة، مضار التدخين».



وأشار المهند كلثوم في تصريح خاص إلى أن هذه السلسلة تأتي استكمالا لمشروعه السينمائي الروائي والوثائقي على حد سواء، وقال: السينما هي الأداة الأكثر تأثيرا في الوعي العام، والقادرة اليوم على خلخلة الأفكار الخاطئة وتعزيز الوعي الاجتماعي.



بدورها، قالت الفنانة عهد ديب لـ «الأنباء»: السينما الروائية هي سينما مناقضة للأفلام السينمائية التي تعنى بتقديم المعلومات بصورة مباشرة، والروائي يقدم قصة سردية أو رواية، كما أنها تختلف عن الأفلام الوثائقية او الأفلام التجريبية، لأن الوثائقية تقدم قصصا حدثت فتوثق تاريخيا كأن توثق حياة المخرج العالمي مصطفى العقاد أو حياة الكبير دريد لحام أو حياة المناضل ناهض حفتر، من أجل أن يخلد تاريخيا، والمخرج المهند كلثوم والكاتب سامر محمد إسماعيل يدركان تماما ما يقدمانه لجمهور أحب أعمالهما من خلال عالم السينما والمسرح والأعمال الدرامية الاجتماعية والمعاصرة.



وأضافت عهد: العالم السينمائي الروائي لا يرحم من قبل النقاد في حال لم يكن هذا الفيلم هادفا، وأنا سعيدة بالوقوف أمام كاميرا مخرج نالت أفلامه العديد من الجوائز العالمية والمحلية والعربية.



يذكر أن سلسلة الأفلام الروائية القصيرة بطولة كل من: عامر علي، عهد ديب، علاء قاسم، رنا جمول، جمال العلي، أسيمة يوسف، لارا بدري، وجدي عبيدو، صفوح ميماس، درويش عبدالهادي، فراس حسن، شيرين سلطان، والأطفال: غدي العقباني، ريماس الخوري، كرم النميص، محمد الجندي، وحمزة سعد الدين.



وتميز المخرج المهند كلثوم بحصوله على ماجستير في الإخراج التلفزيوني والسينمائي من أكاديمية خاركوف الحكومية بأوكرانيا، وهو محاضر في معهد الإعداد الإعلامي بدمشق، والمؤسس والمدير الفني لمشروع «يلا سينما» لتدريب الأطفال على فنون وعلوم السينما، وعضو لجان تحكيم بعدد من المهرجانات العالمية في عدة دول مثل سورية وأوكرانيا والعراق وتونس وإيطاليا، وأخرج عدة أفلام قصيرة مثل: على سطح دمشق (2017)، نهري بحري (2019)، فوتوغراف (2020)، أمل إيمان حب (2009).