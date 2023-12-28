تتواجد الفنانة لطيفة بجانب والدتها في المستشفى، حيث تعاني من أزمة صحية لم تكشف عنها، ولكنها دائما ما تطلب من متابعيها الدعاء بالشفاء معربة عن حبها الكبير لها.



ونشرت لطيفة مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بـ «إنستغرام»، وظهرت من خلاله داخل المستشفى، حيث كانت تمسك بيد والدتها، وأكدت أنها تستمد قوتها منها، وطلبت من محبيها ومتابعيها الدعاء لها، وقالت في تعليقها: «يا رب يشفيكي يا أمي، طول عمرك سندي وروحي وحياتي، حياتي ماتسواش ولا حاجة من غيرك، ربنا يخليكي لينا ويطول لنا في عمرك ويحفظك لينا، بتحبي الحياة والحياة بتحبك، وبإذن الله ربنا هيقومك بألف سلامة».



وتفاعل عدد كبير من محبي ومتابعي لطيفة مع الفيديو وتمنوا لوالدتها الشفاء العاجل، وتمنوا من الله أن يحفظها لها.