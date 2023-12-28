عبدالكريم العبدالله



كشفت مديرة برنامج التخدير ورئيسة قسم التخدير والعناية المركزة في مستشفى الولادة د.فاطمة قاسم عن حضور 200 طبيب تخدير من مختلف المستشفيات لورشة عمل التدريب على الموجات فوق الصوتية بهدف تحسين رعاية المرضى وزيادة سلامتهم.



وذكرت د.قاسم في تصريح لـ«الأنباء» أن هذا جاء على هامش ورشة عمل تحت رعاية مجلس اقسام التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم وبرنامج التخدير الكويتي، حيث تخلل الورشة محاضرات وتدريب الاطباء من قبل خبراء من كندا والمملكة المتحدة.



وشددت على أن تعلم الموجات فوق الصوتية لأطباء التخدير له أهمية كبيرة في الطب الحديث، وهي تستخدم للإجراءات أو التدخلات التخديرية، حيث يمكن رؤية الهياكل الداخلية للجسم بشكل فوري ودقيق مما يساعد على كشف المضاعفات المحتملة اثناء الاجراءات مثل تجمع الهواء في الرئة أو الجدران الشعرية المتعددة او الانسدادات الوعائية.



واشارت الى أن الاطباء استفادوا ايضا من القيام بعمل الموجات فوق الصوتية للمعدة وهي مهارة جديدة مهمة، خاصة بعد انتشار أدوية تخسيس الوزن مما قد يؤخر وقت تفريغ المعدة، فتأخر من ساعات الصيام للمرضى اصحاب العمليات الاختيارية، والذي له اثر على نوع التخدير المقدم للمرضى بشكل عام.



وبينت أن تعلم الموجات فوق الصوتية يعزز قدرات الأطباء المتخصصين في التخدير ويساعدهم على تحقيق رعاية افضل للمرضى.