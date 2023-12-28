القاهرة - هناء السيد



شارك عضوا مجلس الأمة، العضوان في البرلمان العربي، حمدان العازمي وأحمد لاري في اجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي، حيث جدد عضو مجلس الأمة النائب أحمد لاري التأكيد على استمرار الكويت في دعم القضية الفلسطينية ورفض التطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي، وقال إن هذا الموقف مبدئي وراسخ.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي، مشددا على أن سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح كان حريصا على هذا النهج المستمر منذ عقود برفض كل أنواع التطبيع مع الكيان الغاشم.



وقال لاري إن اجتماع لجنة فلسطين التحضيري يأتي استمرارا للاجتماع السابق للبرلمان العربي في بداية العدوان الذي تعرض له قطاع غزة، حيث تمت مناقشة مأساة الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.



وأوضح أن لجنة فلسطين ستبحث في اجتماعها مختلف الأطروحات والتصورات لوقف المجازر التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة من خلال استخدام كل السبل والوسائل المتاحة ومنها اللجوء للمحاكم الدولية.



وأشار لاري في هذا الصدد الى تعاطف المجتمع الدولي وتفاعله مع القضية الفلسطينية، لكن للأسف دول فاعلة وقفت ضد الحق الفلسطيني وعرقلت استصدار أي قرار من مجلس الأمن الدولي لوقف هذه الحرب وذلك باستخدام حق النقض (فيتو).



ومن المقرر أن يعقد البرلمان العربي جلسة عامة تحت عنوان «نصرة فلسطين وغزة» اليوم الخميس في مقر جامعة الدول العربية، بحضور كل الأعضاء وبمشاركة شخصيات دولية وعربية لبحث سبل تعزيز الجهود التي يبذلها البرلمان لمناصرة القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، خاصة حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.



وتتزامن تلك الجلسة مع استمرار آلة القتل الإسرائيلية في حصد المزيد من الشهداء بعد مرور أكثر من 83 يوما من الحرب على قطاع غزة سقط فيها نحو 21 ألف شهيد على الأقل معظمهم من النساء والأطفال وأكثر من 54 ألف مصاب، فضلا عن تدمير البنية الأساسية للقطاع.