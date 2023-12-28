وجّه النائب د.حسن جوهر سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان جاء كما يلي:



على وقع ما أثير من شبهات تلاعب بنظام البصمة في الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ نسخة على قرص مدمج CD أو شريحة ذاكرة Flash Memory من:



٭ اللائحة التنظيمية لشؤون الموظفين بالصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



٭ قرار تشكيل لجنة التحقيق رقم 171 لسنة 2023 حول شبهات التلاعب بنظام البصمة.



2 ـ بيان تواريخ اجتماعات لجنة التحقيق المشكلة بالقرار رقم 171 لسنة 2023.



3 ـ هل انتهت لجنة التحقيق المشار إليها بالبند السابق من عملها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من تقرير اللجنة.