وجّه النائب أسامة الزيد سؤالا إلى وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود جاء كما يلي:



بناء على دورنا الرقابي بمتابعة أعمال السلطة التنفيذية لحماية أموال المساهمـــين في قطــــاع التعاونيــــات، نمـــى إلى علمي انتهاء لجان التحقيق المشكلة في سبتمبر 2023، لمراجعة أعمال وحسابات 5 جمعيات تعاونية منها:



جمعية حولي والروضة، وجمعية مشرف، وجمعية العدان والقصور، وجمعية المسايل، وجمعية إشبيلية، وذلك حتى يتسنى لنا تقديم مقترحات وقوانين تسهم في النهوض بالعمل التعاوني.



وجاء في السؤال الذي قدمه النائب أسامة الزيد لوزير الشؤون:



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ صورة ضوئية من نتائج التحقيقات في الجمعيات المذكورة أعلاه، والتوصيات الواردة مع التقارير.



2 ـ الإجراءات المتبعة لدى وزارتكم بعد تسلم التقرير المذكور أعلاه، مع بيان المدة الزمنية المطلوبة لتنفيذ توصيات اللجـــان من وزارتكم.