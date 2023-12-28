أشاد مكتبنا الثقافي لدى مصر بدور السلطات المصرية وتعاونها الكامل مع طاقم سفارتنا الفني والإداري في سرعة العثور على الطالب الكويتي المفقود بعد عمليات بحث واسعة. وذكر المكتب الثقافي في القاهرة في بيان تلقته «كونا» ان الطالب في حالة مستقرة وتم نقله إلى احد المستشفيات الخاصة اثر تعرضه لظرف صحي حيث وضع تحت الإشراف الطبي لمتابعة حالته. وأكد الملحق الثقافي د.عبدالرحمن الرجعان وقوف أعضاء المكتب مع ذوي الطالب ومتابعتهم لحالة الطالب أولا بأول مع الطاقم الطبي في المستشفى.



ونفى الرجعان تعرض الطالب لأي اعتداء أو وجود أي شبهة جنائية بالحادثة، وقال ان جميع الطلاب الموجودين بمصر في أيد أمينة.



وأشار إلى متابعة وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع لحالة الطالب وتسخير كل الامكانات لسلامته وسرعة تعافيه، مضيفا انه تم التواصل مع ذويه لطمأنتهم على حالته الصحية.



وكانت سفارتنا لدى مصر أفادت بـ«العثور على الطالب الكويتي المفقود بعد عمليات بحث واسعة أجرتها السلطات المصرية».



وقالت السفارة في بيان لها إنه «تم التعرف على الطالب وهو في أحد مستشفيات مدينة القاهرة ويتلقى العلاج»، مضيفة أن طاقما من السفارة مع ذويه «يتواجدون حاليا إلى جانب الطالب للوقوف على حالته الصحية».