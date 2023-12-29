عبدالكريم العبدالله



أعلن وكيل وزارة الـصـحـة المـساعد للـــشـؤون الإداريـة عبدالرحمن الفارس تفعيل خدمة إصدار الشهادات للعاملين في الوزارة ذاتيا، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لديوان الخدمة المدنية انطلاقا من حرص وزارة الصحة على مواصلة جهود التحول الرقمي تحقيقا لأحد مرتكزات رؤية كويت جديدة.



وأوضح الفارس أن الموظف في ظل تفعيل هذه الخدمة بات بإمكانه الحصول على شهادات «التدرج الوظيفي، وشهادة لمن يهمه الأمر بالبيانات الأساسية، وشهادة لمن يهمه الأمر للمعينين على بند العقود، وشهادة تفصيل راتب، وشهادة استمرارية تحويل الراتب، والبيان التفصيلي للحالة الوظيفية والمالية، وشهادة السيرة الذاتية».



وإذ أكد الفارس أن تدشين الخدمة يحقق العديد من المزايا، حيث بهذه الخطوة يمكن للموظف الحصول على الشهادة التي يحتاج اليها دون عناء للموظف نفسه أو المسؤولين المعنيين باعتماد هذه الشهادات، فضلا عن ترشيد نفقات إصدار هذه الشهادات من خلال هذا التحول الرقمي، والتخلي عن النماذج الورقية، وما يترتب عليها من تكاليف مادية.



وأشار إلى أن تدشين الخدمة جاء بتوجيهات من وزير الصحة د.أحمد العوضي، مساهمة في تعزيز وتنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أن قطاع الشؤون الإدارية في الوزارة حريص على استكمال ميكنة مختلف خدماته، تسهيلا على عموم موظفي الوزارة.