ما خطة إحياء باقي الأسواق التراثية الشعبية بمنطقة المباركية كسوق الدروازة وغيره من الأسواق؟

هل عوض أصحاب المحلات المتضررة من الحريق ومن وقف السوق بأي شكل؟ وما الجهة المسؤولة عن ذلك؟



وجّه النائب د.حمد المطر سؤالا مشتركا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة جاء كما يلي:



يعد سوق المباركية أحد أقدم الأسواق التجارية التاريخية في الكويت التي كان لها دور بارز في حركة التجارة بالكويت وفي منطقة الخليج قاطبة، وعلاوة على دوره التجاري المستمر منذ القدم يعد السوق أحد أهم المزارات السياحية والترفيهية في البلاد. وقد استمر هذا الدور الريادي للسوق على مدار سنوات، إلى أن حدث حريق لبعض المحلات في أبريل 2022 كان من شأنه تعطل السوق ووقف نشاطه التجاري.



وقد سبق لبيت التمويل الكويتي في مبادرة منه نابعة من دوره المجتمعي إبرام عقود لإعادة إعمار المنطقة المتضررة بحادثة الحريق في سوق المباركية، تسلم على إثرها المنطقة للقيام بأعمال الصيانة والترميم اللازمين، إلا أنه ورغم مرور قرابة العام على تسلمه الموقع لم يطرا على الساحة أي جديد يذكر، ولم تفتتح المنطقة المتضررة أو يعاد إعمارها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما تاريخ تسلم بيت التمويل الكويتي المنطقة المتضررة من السوق؟



2 ـ ما الخطة الزمنية لإعادة إعمار المنطقة المتضررة؟



3 ـ هل يقتصر المشروع على إعادة إعمار المنطقة المتضررة فقط أم يتخطاه لمراجعة الاشتراطات الفنية لباقي المحلات، خصوصا اشتراطات الأمن والسلامة واشتراطات الإطفاء، للحيلولة دون تكرار حدوث حرائق بغيرها من المحلات؟



4 ـ ما خطة الوزارة لإحياء باقي الأسواق التراثية الشعبية بالمنطقة كسوق الدروازة وغيره من الأسواق؟



5 ـ هل تتضمن خطط الوزارة توفير خدمات لائقة لرواد السوق كالحمامات العمومية؟



6 ـ هل عوض أصحاب المحلات المتضررة من الحريق ومن وقف السوق بأي شكل، وما الجهة المسؤولة عن ذلك؟



كما وجّه سؤالا إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي جاء كما يلي:



أنشئ معهد الكويت للاختصاصات الطبية K.I.M.S في عام 1983 بغية تطوير أداء وتدريب الأطباء الكويتيين في مرحلة مع بعد التخرج من خلال إلحاقهم ببرامج تدريبية تخصصية بالبورد والزمالة، ما يجعله الذراع الأكاديمية لوزارة الصحة، وقد أعلنت وزارة الصحة أخيرا عن المقبولين للالتحاق بالمعهد، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ أسماء المتقدمين للالتحــــاق بالمعهـــد، وتخصصاتهم الفنية، مع تزويدي بصورة ضوئية مختصرة عن السيرة الذاتية لكل منهم.



2 ـ أسماء المقبولين بالمعهد وتخصصاتهم الفنية، مع تزويدي بصورة ضوئية مختصرة عن السيرة الذاتية لكل منهم.



3 ـ بيان الآلية التي اتبعت في الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين.



4 ـ بيان يوضح أعضاء اللجان الفنية التي أجرت المقابلات مع المتقدمين، شاملا تخصصاتهم الفنية وخبراتهم العملية السابقة.



5 ـ جدول يوضح عدد التخصصات المطلوبة وعدد المتقدمين لها وعدد المقبولين منهم.