وجه النائب شعيب شعبان سؤالين إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، جاء السؤال الأول منهما كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



صورة ضوئية عن جميع قرارات مكتب وزير الدولة لشؤون الإسكان منذ تاريخ 19 يونيو 2023 حتى تاريخ ورود السؤال.



وجاء السؤال الثاني كما يلي:



صدر قرار من ديوان الخدمة المدنية بالسماح للوزراء بتكليف مستشارين حسب الحاجة وفق ضوابط اجتماع مجلس الخدمة المدنية 10/2022 المنعقد في 12/11/2022، وتضمن هذا القرار ضوابط للالتزام بها، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ عدد المستشارين المعينين في مكتب وزير الدولة لشؤون الإسكان، مع بيان السيرة الذاتية والخبرات العلمية والعملية لكل منهم والمكافأة التي يتقاضونها.



2 ـ هل تعقد اجتماعات بحضور بعض أو كل المستشارين داخل ديوان عام الوزارة أو المؤسسة العامة للرعاية السكنية؟



3 ـ هل يتواصل المستشارون مع القيادات بصفة مباشرة سواء في ديوان عام الوزارة أو المؤسسة العامة للرعاية السكنية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما الأسباب والمبررات التي دعت لمخالفة ضوابط مجلس الخدمة المدنية المشار إليها أعلاه؟