القاهرة ـ هناء السيد



أرسل عضو مجلس الأمة عضو البرلمان العربي النائب أحمد لاري تحية الى غزة وفلسطين وكل مقاوم يدعم حقهم في ارضهم والعيش بسلام، غزة منتصرة بإذن الله، جاء ذلك خلال مشاركته جلسة البرلمان العربي حول نصره فلسطين التي عقدها البرلمان العربي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وأشار لاري، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، إلى أن خسائر الكيان الغاصب وصلت بعد 80 يوما من المواجهة الى 4836 قتيلا و18 ألف جريح، شهداؤنا في الجنة وقتلاهم في النار، يسطر الشعب الفلسطيني اعظم البطولات في غزة وهو على يقين بنصر الله لهم. وأشار إلى أنه يجب على كل البرلمانات العربية التنسيق مع حكوماتها للسعي لخطوات اكثر جدية لوقف العدوان على غزة الذي هو مطلب كل حر. وأشاد بقرار البرلمان العربي لانعقاده الدائم دعما لفلسطين وايضا بجهود رئيس البرلمان ومكتبه والجهاز التنفيذي. وادان تعسف الولايات المتحدة في استخدامها حق «الفيتو» في نقض قرارات مجلس الأمن لوقف اطلاق النار في غزة، وندعم كل تحركات الفلسطينيين في الخارج في ممارسة دورهم في الدفاع عن قضيتهم وضمان حق العودة. وأضاف: نحيي التأييد العالمي والمطالبات التي تقوم بها العديد من الشعوب لوقف الحرب في غزة، ونرفض التهجير لأهل غزة. ووجه لارى تحيه تقدير الي الدول المجاورة لفلسطين مصر والأردن لرفضهما اي نوع من انواع التهجير، ونؤكد على تحرك البرلمان العربي تجاه المحكمة الجنائية الدولية وعليها محاكمة مجرمي الحرب في الكيان الصهيوني وفي مقدمتهم رئيس وزراء إسرائيل.