اختتم معرض مرزام أكبر منصة للديكور والتصميم الداخلي في الكويت نسخته الرابعة بنجاح لافت، رغم تزامن اليوم الأخير للمعرض مع اعلان وفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، حيث بلغت قيمة الفواتير المستبدلة بكوبونات السحب التي فاز بها زوار المعرض قبل ست ساعات من اغلاق المعرض 500 ألف دينار كويتي، كما تجاوزت قيمة التبرعات لحملة «أغيثوا فلسطين» عبر الهلال الأحمر 14000 دينار، وفاق عدد زوار المعرض خلال فترة اقامته 400 ألف زائر، فيما أعلنت إدارة معرض مرزام الرابحين في مسابقة أجمل جناح للشركات المشاركة في مرزام، حيث فاز «البيت الخشبي» بفئة الجمال، و«صبارة» بفئة الاستدامة، إضافة الى فوز برو بينترز بفئة الابتكار. وفي السياق ذاته، كشفت منظمة ومؤسسة معرض مرزام م.فرح الحميضي عن انطلاق التحضيرات لاقامة النسخة الثانية لمعرض مرزاميات رمضان أكبر معرض لتجهيز وتجميل المنزل لرمضان في الأرينا ـ مول 360، في الفترة من 24 حتى 27 يناير والذي سيستضيف أكثر من 130 مشاركا من شركات كويتية وعلامات إقليمية وعالمية لتقديم منتجات وخدمات للاحتفاء بالشهر الفضيل، مشيرة الى أن مرزاميات رمضان إحدى النسخ المصغرة والمتخصصة لمعرض مرزام الأكبر والتي تركز على التجهيزات لشهر رمضان بكل ما تشمله من ديكورات مبتكرة تواكب فرحة استقبال الشهر الفضيل وتتناغم مع أجوائه للإفطار والسحور والغبقات، فضلا عن تقديم أفكار مبتكرة لهدايا الاحتفال بقدوم رمضان وتوزيعات القرقيعان وعروض حصرية للزوار، موضحة أن المعرض سيبهر زواره في نسخته الثانية شكلا ومضمونا حيث تم تقييم نتائج النسخة الأولى لمرزاميات رمضان بشكل دقيق للاستفادة منها في تطوير النسخة اللاحقة وهو ما يتم اتباعه أيضا مع معرض مرزام.