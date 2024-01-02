أطفأت بطولة النخبة العربية للتنس شمعتها الثالثة بتتويج اللاعب التونسي محمد عزيز دوقاز بعد فوزه على السوري محمد حازم النو 2-0 بواقع 6-4 و6-2 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب مجمع خليفة الدولي للتنس في الدوحة، بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للعبة الشيخ أحمد الجابر ونائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيسة الجامعة التونسية للتنس سلمى المولهي وأمين السر العام في الاتحاد القطري طارق زينل وأمين سر الاتحاد العربي د.عبدالله عبدالعزيز ونائب رئيس الاتحاد الأفريقي عزيز لعراف وسكرتير عام الاتحاد المصري للتنس والأمين السر المساعد للاتحاد العربي م.وليد سامي ورئيس نادي رواد التنس الأردني وعضو لجنة الرواد في الاتحاد العربي م.أحمد القدومي وعدد من مسؤولي الاتحاد القطري.



وأعرب الجابر عن سعادته للنجاح الكبير الذي تحقق في البطولة من النواحي الفنية والتنظيمية والإعلامية. وقال إن النجاح فاق التوقعات في هذه النسخة في ظل التعاون المثمر والتنسيق المتواصل مع الاتحاد القطري للعبة الذي سخر كل جهوده وإمكاناته لإخراج البطولة بهذه الصورة الرائعة والاحترافية، واصفا البطولة بـ «التجمع الأخوي التنافسي الراقي والشائق»، مؤكدا أن هذه المسابقة ستستمر سنويا.



وهنأ الجابر الفائزين بالمراكز الأولى في هذه النسخة، مشيدا بالمستوى العالي الذي أظهره اللاعبون في جميع مراحل المسابقة، مضيفا ان بطولة النخبة تستحق هذا الاسم لأنها تشهد مستويات رائعة بمشاركة نخبة من اللاعبين الحاصلين على التصنيف الدولي (ATP).