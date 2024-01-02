خضر لـ «الأنباء»: 7 ولادات في أول يوم من العام الجديد في مستشفى الفروانية موزعة على 5 ذكور و2 إناث

الذايدي لـ «الأنباء»: 7 ولادات جميعهم كويتيون بينهم حالتا ولادة «توأم» الأولى «إناث» والثانية «ذكور» في مستشفى العدان

الشمالي لـ «الأنباء»: 5 ولادات في مستشفى الولادة الأولى لمولودة «أنثى» من الجنسية السورية في الساعة 2:25

الحسيني لـ «الأنباء»: 4 ولادات في مستشفى الجهراء الأولى لمولودة «أنثى» من غير محددي الجنسية في الساعة 2:17 صباحاً



عبدالكريم العبدالله



مع دخول العام الجديد 2024، شهدت أقسام النساء والولادة في المستشفيات الحكومية 27 حالة ولادة، بينهم 13 ولادة كويتيين وكانت أول حالة ولادة في الدقائق الأولى من السنة الجديدة، وبالتحديد في الساعة 12:01 صباحا لمولود «ذكر» كويتي في مستشفى جابر الأحمد.



أما الولادة الثانية على مستوى الكويت فلمولود «ذكر» من الجنسية المصرية في قسم النساء والولادة بمستشفى الفروانية في الساعة 1:08 فجرا، أما الولادة الثالثة فكانت أيضا في قسم النساء والولادة بمستشفى جابر الأحمد لمولود «ذكر» كويتي في الساعة 1:49.



وبالنسبة للولادة الرابعة، فكانت في قسم النساء والولادة في مستشفى العدان لمولود «ذكر» كويتي في الساعة 2:04 فجرا، أما الولادة الخامسة فكانت في قسم النساء والولادة في مستشفى الجهراء في الساعة 2:17 فجرا لمولودة «أنثى» من غير محددي الجنسية.



وبالنسبة للولادة الخامسة، فكانت لمولودة «أنثى» من الجنسية السورية في الساعة 2:25 فجرا في مستشفى الولادة.



كما شهد قسم النساء والولادة في مستشفى العدان ولادتين لـ «توأم»، الأولى كانت «توأم إناث» كويتيين في الساعة 6:22 صباحا، والثانية «توأم ذكور» كويتيين أيضا في الساعة 8:44 صباحا، وذلك من خلال ولادات قيصرية.



مستشفى الفروانية



وفي البداية، أكدت رئيسة مجلس أقسام النساء والولادة ورئيسة قسم النساء والولادة في مستشفى الفروانية د.أمل خضر وجود 7 ولادات في أول يوم من العام الجديد، موزعين على 5 ذكور و2 أنثى.



وذكرت د.خضر في تصريح لـ «الأنباء» أن الولادة الأولى كانت لمولود ذكر من الجنسية «المصرية» في الساعة 1:08 عبر ولادة طبيعية، أما الولادة الثانية فكانت لمولود «ذكر» من الجنسية الهندية في الساعة 3:33 صباحا عبر ولادة قيصرية، وبالنسبة للولادة الثالثة فكانت لمولودة «أنثى» من الجنسية الهندية عبر ولادة طبيعية في الساعة 3:45 صباحا. وبينت انه بالنسبة للولادة الرابعة، فكانت لمولود ذكر من غير محددي الجنسية من خلال ولادة طبيعية في الساعة 6:55، أما الولادة الخامسة فكانت لمولودة «أنثى» من الجنسية السورية عبر ولادة طبيعية في الساعة 7:23، وكانت الولادة السادسة لمولود «ذكر» من الجنسية السورية في الساعة 7:26 عبر ولادة طبيعية، أما الولادة السابعة والأخيرة فكانت لمولود «ذكر» من الجنسية المصرية عبر ولادة طبيعية في الساعة 7:43.



مستشفى العدان



أما رئيسة قسم النساء والولادة في مستشفى العدان د.عبير الذايدي فأكدت على وجود 7 ولادات جميعهم كويتيون، بينهم حالتا ولادة جاءت «توأم» الأولى «إناث» والثانية «ذكور». وأشارت د.الذايدي في تصريح لـ «الأنباء» إلى أن الولادة الأولى كانت لمولود «ذكر» كويتي عبر ولادة طبيعية في الساعة 2:04 صباحا، أما الثانية فكانت أيضا لمولود «ذكر» كويتي في الساعة 2:49 عبر ولادة طبيعية.



ولفتت د.الذايدي إلى أن الولادة الثالثة والرابعة كانت «توأم» الأولى «إناث» في الساعة 6:22 والثانية لتوأم «ذكور» في الساعة 8:45 صباحا عبر ولادات قيصرية. وأفادت بأن الولادة الخامسة كانت لمولودة «أنثى» في الساعة 8:52، والسادسة لمولود «ذكر» في الساعة 7:10، أما السابعة والأخيرة فكانت ولادة قيصرية لمولود «ذكر» ولد في الساعة 11:45.



مستشفى الولادة



بدورها، قالت رئيسة قسم النساء والولادة في مستشفى الولادة د.إيمان الشمالي إن عدد الولادات في القسم مع بداية العام الجديد كان 5 ولادات، الأولى لمولودة «أنثى» من الجنسية السورية في الساعة 2:25 أما الثانية فلمولود ذكر من الجنسية السورية في الساعة 2:45، والثالثة أيضا لمولود ذكر من الجنسية السورية أيضا في الساعة 3 صباحا.



وبينت في تصريح لـ «الأنباء» أن الولادة الرابعة لمولود «ذكر» من غير محددي الجنسية عبر ولادة قيصرية في الساعة 5:12 لمولود «ذكر» من الجنسية الهندية في الساعة 7:14.



مستشفى الجهراء



من جانبها، أكدت رئيسة قسم النساء والولادة في مستشفى الجهراء د.حنان الحسيني أن القسم شهد 4 ولادات مع بداية العام الجديد، كانت الأولى لمولودة «أنثى» من غير محددي الجنسية في الساعة 2:17 صباحا. وذكرت في تصريح لـ «الأنباء» أن الولادة الثانية فكانت في الساعة 2:54 لمولودة «أنثى» من الجنسية الهندية، وبالنسبة للولادة الثالثة، فكانت لمولود كويتي «ذكر» في الساعة 5:34 صباحا. وبينت أن الولادة الرابعة والأخيرة في اليوم الأول من العام الجديد، فكانت في الساعة 9:13 صباحا لمولودة «أنثى» كويتية.



مستشفى جابر الأحمد



وشهد مستشفى جابر الأحمد 4 ولادات، كانت منها الأولى على مستوى الكويت مع دخول العام الجديد في الساعة 12:01 لمولود «ذكر» كويتي عبر ولادة قيصرية، أما الثانية في المستشفى، فكانت في الساعة 1:49 لمولود كويتي «ذكر» عبر ولادة قيصرية. أما الولادة الثالثة فكانت لمولود ذكر كويتي عبر ولادة طبيعية في الساعة 5:18، أما الولادة الرابعة والأخيرة فكانت لمولود كويتي ذكر عبر ولادة قيصرية في الساعة 11:02. ويأتي سبب الولادات القيصرية التي حدثت في قسم النساء والولادة في مستشفى جابر الأحمد وجود ولادات قيصرية سابقة متعددة.