عبدالكريم العبدالله



نصح استشاري طب الأطفال وطوارئ الأطفال بمستشفى الكويــــــت د.مرزوق العازمي الأمهات بالرضاعة الطبيعية في الأشهر الـ 6 الأولى على الأقل لأطفالهن، وذلك لما لها من فوائد على الأطفال، حيث أثبتت الدراسات العالمية انها تزيد من مناعة الأطفال وتقلل من أعراض الحساسية والأكزيما. وذكر في تصريح لـ «الأنباء» انه في حالة الاستمرار بالرضاعة الطبيعية بعد عمر 6 أشهر يفضل أيضا إدخال الأطعمة التي تحتوي على حديد أو إعطاء مكملات الحديد، وذلك لتجنب نقص الحديد عند الطفل.



وشدد د.العازمي على أهمية الالتزام بجدول التطعيمات، مبينا ان التطعيمات تعتبر أهم سبل الوقاية من الأمراض. وعن أمراض الشتاء.



وأوضح د.العازمي ان أمراض الجهاز التنفسي تصيب الأطفال في هذه الفترة، خاصة الرضع منهم، ناصحا إبعاد الأطفال عن المرضى والمصابين بالعدوى، وتدفئتهم جيدا خلال فصل الشتاء.