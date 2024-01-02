بعث رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون أمس ببرقية تهنئة إلى رئيس المجلس الوطني للسلطة الشعبية في جمهورية كوبا خوان إستيبان لازو هيرنانديز، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلده.



وكان رئيس مجلس الأمة السعدون استقبل في مكتبه في وقت سابق وفدا من الاتحاد الوطني للموظفين.



وضم الوفد كلا من رئيس الاتحاد ورئيس نقابة العاملين بوزارة التعليم العالي د.خالد حسين البراك، والأمين العام للاتحاد ورئيس نقابة العاملين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب محمد الكندري، وعضو الاتحاد ورئيس نقابة العاملين في وزارة الخارجية عبدالله النصار.