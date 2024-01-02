وجّه النائب د.عبدالكريم الكندري سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.سعد البراك جاء كما يلي:



الأعـمـال الـنـفـطـيـة وصناعتها من أخطر الأعمال، بل صنفت بحسب التصنيفات الدولية بأن بعض أعمالها أعلى خطورة من العمل في المفاعل النووي لما يتعذر من إلغاء أو استبدال أو إعادة هندسة المهام لإلغاء الخطر ما يحتم الدخول إلى الخطر وممارسته بحذر مقرونا بالممارسات الميدانية التي تقلل من احتمالية حدوث الإصابات أو تقليل شدتها.



ونظرا لتكرار الحوادث الجسيمة ولما لوحظ من تأخير مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة بالإعلان عن الحوادث، الأمر الذي يتعارض تعارضا صريحا مع مبدأ الشفافية الذي تقره المؤسسة وتقرره متطلبات تعزيز النزاهة. وعليه يرجى تزويدي بالمعلومات والإجابات الآتية، فيما يخص الحوادث (أفراد، بئر، معدة، منشأة، مبنى، منصة حفر أو إصلاح، مصنع..):



بخصوص الحوادث المرصودة والمعلومة للشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية خلال الخمس عشرة سنة الماضية تفصيليا (لكل سنة على حدة)، ثم إجمالا لمجموع السنوات، على أن تكون الإجابات مقدمة بصورة جداول (بما في ذلك ما يقع في إطار أراضي الامتياز الممنوحة للشركة من حوادث وأحداث مقاولي التشغيل والصيانة والإنشاءات والحفر وخدمات الآبار وإصلاحها)، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ كم عدد الحوادث المقرونة بحالات وفاة في كل شركة؟



2 ـ كم عدد الحوادث المقرونة بحريق كبير؟



3 ـ كم عدد الحوادث المقرونة بحريق متوسط؟



4 ـ كم عدد الحوادث المقرونة بحريق صغير أو محدود؟



5 ـ كم عدد الحوادث المقرونة بخسارة مالية كبيرة أو خسارة في الإنتاج أو خروج طويل من الخدمة؟



6 ـ كم عدد الحوادث المقرونة بخسارة مالية متوسطة أو خسارة متوسطة في الإنتاج أو خروج متوسط المدة من الخدمة؟



7 ـ كم عدد الحوادث المقرونة بخسارة مالية صغيرة أو خسارة صغيرة في الإنتاج أو خروج قصير المدة من الخدمة؟



8 ـ لكل موقع عمل أو فريق تابع (تيم ليدر/ رئيس فريق أو ناظر) عمليات أو صيانة مقرون بحادث نتجت عنه حالة وفاة أو اقترن بحريق أو خروج من الخدمة في نظام تسجيل المخاطر والحوادث للشركة التابعة لمؤسسة البترول الكويتية:



٭ كم عدد الحوادث المسجلة المقرونة بإصابة شديدة؟



٭ كم عدد الحوادث المسجلة المقرونة بإصابة متوسطة؟



٭ كم عدد الحوادث المسجلة المقرونة بإصابة إسعاف أولي؟



٭ كم عدد الحوادث المسجلة المقرونة بخسارة وقت وإنتاج؟



٭ كم عدد الحوادث المسجلة المقرونة بإصابة وشيكة؟



٭ كم عدد الأحداث التي سجل فيها وقف عمل تلافيا لحادث وتم التعامل مع الخطر أو نقص الكفاءة من دون التحقق من الإجراءات القياسية الدولية أو المحلية أو من دون إصدار ما يفيد المطابقة؟



٭ كم عدد الأحداث التي سجل فيها وقف عمل تلافيا لحادث وتم التعامل مع الخطر أو نقص الكفاءة بحسب الإجراءات القياسية الدولية أو المحلية مع بيان تقرير المطابقة؟



9 ـ هل جميع أنواع الحالات المذكورة في البند 8 ترصد كليا في نظام الشركة التابعة للمؤسسة أم أن هناك حالات ترصد في نظم المقاولين من دون التسجيل في نظم الشركات التابعة للمؤسسة، وما نسبة المرصود في نظم المقاولين إلى المرصود في نظام الشركة كليا للفريق المعني بكل حالة، وما نسبة المرصود في نظم الشركة إلى الإجمالي الكلي؟



10 ـ بيان الخلل في النظم القياسية standards & codes لكل حادث وبيان رقم مستند وعنوان حوكمة النظام القياسي العالمي والمحلي في الشركة مع تزويدي بـ:



٭ الربط الذي تتيح الشركة من خلاله مستند النظام القياسي العالمي.



٭ الربط الذي تتيح الشركة من خلاله مستند النظام القياسي المحلي.



٭ مستند بيان الكفاء المعرفية بالنظام القياسي المحلي والعالمي، وموطن الخلل لكل مشرف ميداني والمراقبين ومهندس أول ورئيس الفريق/ الناظر قبل كل حادث وبعده وبيان ما إذا لم يكن هناك قياس واختبار للنظام.



٭ مستند بيان الكفاءة المعرفية بالنظم القياسية المحلية والعالمية ذات الصلة بحوكمة التشغيل والصيانة والفحص والأمن والسلامة لكل رئيس فريق ولكل مشرف ميداني ومراقب ومهندس أول.



٭ مستند بيان الكفاءة المعرفية بالنظم القياسية المحلية والعالمية ذات الصلة بحوكمة التشغيل والصيانة والفحص والأمن والسلامة لكل رئيس فريق لكل مشرف ميداني ومراقب ومهندس أول من الشركة وبالمثل من المقاولين.



٭ بيان جميع النظم القياسية والأكواد القياسية المحلية والعالمية ذات الصلة بحوكمة التشغيل والصيانة والفحص والأمن والسلامة المتصلة بتقييم مخاطر العمل وتصميم المنشأة وتشغيلها وعقود تشغيلها والصيانة وبيان استيفائها من عدمه في البند 10 والبنود الفرعية من هذا السؤال.



11 ـ هل حددت أهداف معايير الكفاءة KPI أو نظم متبعة أخرى بما يغطي مواضيع البنود العشرة السابقة، وما مدى تحقيق كل هدف؟ وما إجراءات المؤسسة وكل شركة مقابل كل هدف من المعايير غير المحققة والمحققة؟



12 ـ عدد العمال الإداريين والعمال التشغيليين وعمال الصيانة كل على حدة، على أن تكون الإجابة في جدول:



٭ عدد العمالة المقررة للتشغيل الآمن في المنشأة للدوام الاعتيادي ولدوام النوبات لكل نوبة.



٭ عدد العمال الوطنيين في الدوام الاعتيادي والنوبات لكل نوبة.



٭ عدد عمال المقاول العاملين بالمنشأة بالدوام الاعتيادي ودوام النوبات لكل نوبة.



٭ نسبة العمال الوطنيين من العمالة المقررة للمنشأة.



٭ النسبة بعد إضافة عمال المقاول.



13 ـ ما الشهادات التي يوفرها المقاول وغير متوافرة في الخبرات الكويتية، وما سبب عدم تطوير الخبرات الكويتية من قبل عقود المقاول والدورات التي تنظمها مؤسسة البترول الكويتية لتطبيق الإحلال ورفع نسب العمالة الكويتية في العقود في الوظائف الإشرافية ميدانيا وإداريا؟



14 ـ بيان الإجراءات التي لو تم التأكد منها أو لو وجدت لمنعت وقوع الحادث المقرون لكل حادث فيما ورد في البنود 1 ـ 10 من هذا السؤال، وما الإجراءات الإدارية المتخذة تجاه المقصرين وما التقاييم السنوية التي حصل عليها مشرفو العقود ورؤساء الفرق عن سنة الحادث مع بيان السبب؟



15 ـ بيان إجابة جميع بنود السؤال من 1 إلى 14 لما لم يتم رصده في نظم تسجيل الحوادث والمخاطر للشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، أو بيان الإحالة للنيابة العامة لما تعذر من الإجابة، والإجراءات الإدارية المتخذة لعدم تكرار عدم الرصد لمثل هذه الحالات وتدوينها.



16 ـ كم عدد شركات القطاع النفطي والقطاع النفطي الخاص التي لم تصنف أعمالها بالخطرة إداريا ما يتيح لعمالها التقاعد بحسب النظام المعمول لهذا التصنيف مما ينطبق عليها التصنيف ميدانيا، وما اسم هذه الشركات، وما مدة عملها المعلومة لدى مؤسسة البترول الكويتية وكم عدد العمال الذين عملوا ويعملون بها، وما سبب عدم تصنيفها أو وظائفها إداريا بهذا التصنيف، وما دور مؤسسة البترول الكويتية تجاه كل حالة، وما دور المؤسسة تجاه المقصرين إداريا؟



17 ـ بالنسبة للحوادث المتعلقة بمعدات المقاولين وعقودهم، كم المدة المستغرقة لتوفير المعدة، وكم مضى من تاريخ بداية العقد إلى تاريخ الحادث؟



18 ـ ما الحالات التي أعيد فيها تقييم أهلية الموظفين والعمال لتولي الوظائف الإشرافية والقيادية على خلفية هذه الحوادث، وما النتائج والإجراءات التي اتخذت بحقهم؟