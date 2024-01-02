هادي العنزي



ذكر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية د. محمد المشعان، أن فريقه يسعى للتأهل ضمن الستة الكبار، جاء ذلك بعد تعادل السماوي مع الكويت 2-2، في ختام الجولة الـ 12 لدوري زين للدرجة الممتازة لكرة القدم. وقال: «لا نستطيع مجاراة ثلاثي المقدمة: العربي، والكويت، والقادسية، لكن في الوقت ذاته نسعى للتأهل ضمن فرق الستة في المقدمة، وبعدد نقاط أكبر مما حصدناه الموسم الماضي».



وذكر المشعان أنه قام بإجراء تعديل على النهج التكتيكي للسالمية بعد انتهاء الشوط الأول بتقدم الكويت (0-2)، مضيفا: جازفنا كثيرا مع بداية الشوط الثاني سواء من خلال اللعب بثلاثة مدافعين، أو المراقبة الفردية في وسط الملعب، وهذا الأمر يظهر رغبتنا وحرصنا الكبيرين على التعديل، وبعد تعديل النتيجة سعينا جديا نحو الفوز، والنقطة ليست طموحنا بالمجمل.



وأكد المشعان أن السماوي يسعى لتحقيق الفوز على كاظمة في المواجهة التي تجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ13 للدوري. إنني دائما أحرص على تجهيز الفريق لتقديم أفضل ما لديه في كل مباراة، وتنتظرنا مواجهة مهمة وصعبة مع كاظمة نأمل الخروج بنقاطها كاملة.