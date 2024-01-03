آلاء خليفة



أعلن المتحدث الرسمي باسم جامعة الكويت أمين عام الجامعة بالإنابة د.فايز الظفيري السماح بالجمع بين الوظيفة والدراسة، وذلك في ضوء اعتماد وموافقة مجلس الجامعات الحكومية.



وقال الظفيري، في تصريح صحافي أمس، إن هذا القرار يأتي بناء على موافقة واعتماد مجلس الجامعات الحكومية رقم 3/2023 المنعقد في يونيو 2023 على ضوء قرار مجلس الخدمة المدنية رقم10 لسنة 2023.



وأوضح أن القرار يسمح للموظف بالجمع بين الوظيفة والدراسة عقب التعيين على نفقته الخاصة دون الحصول على إجازة أو بعثة دراسية مع مراعاة الضوابط والشروط الواردة في القرار.



وذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس الجامعات الحكومية نصت في البند 12 من شروط وإجراءات عقد اجتماعات مجلس الجامعات الحكومية وآلية اتخاذ القرارات، على أنه «يجوز عند الضرورة إعداد مشروع قرار يعرض بالتمرير على أعضاء المجلس، وتتحتم موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار ليصبح نافذا».



وبين أنه بناء على ذلك تقرر اعتماد قرار مجلس جامعة الكويت في اجتماعه رقم 5/2023 المنعقد في نوفمبر الماضي بالموافقة على إلغاء البند 27 من سياسة القبول والتحويل للعام الجامعي 2023 /2024 الخاص بعدم جواز جمع الموظف بين العمل والدراسة إلا بعد تقديمه ما يثبت حصوله على إجازة دراسية مبدئية أو بعثة دراسية أو تفرغ دراسي تام في حال عدم تبعية الجهة لديوان الخدمة المدنية.