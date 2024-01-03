الملا: الاتحاد لن يتوانى في القيام بدوره في أي مشكلة تخص السلع وتوافرها وسيقوم بجميع الإجراءات لحفظ الأمن الغذائي والمحافظة على الأسعار



عاطف رمضان - محمد راتب طارق عرابي



أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، قرارا وزاريا بحظر تصدير بيض المائدة إلى الخارج، وذلك بهدف توفير السلعة للسوق المحلي والحد من شح المنتج في السوق بعد أكثر من أسبوع مضى على انقطاعه من الجمعيات التعاونية.



مصادر أكدت لـ «الأنباء» أن قرارات لاحقة أخرى في الاتجاه نفسه ستصدر قريبا لعدد من السلع الغذائية المحلية، وذلك بهدف ضبط السوق المحلي ومنع ارتفاع الأسعار في المرحلة الحالية.



من جانب آخر، أكدت مصادر في وزارة التجارة والصناعة لـ «الأنباء» ان هذا القرار يهدف الى توفير منتج بيض المائدة في الأسواق المحلية، وذلك بعد ورود معلومات للوزارة أفادت بقلة توافر البيض في الجمعيات التعاونية في الوقت الذي ارتفعت أسعار البيض بشكل ملحوظ في الأسواق الموازية.



من جانبه، أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية مصعب الملا ان الاتحاد حريص كل الحرص على متابعة كل ما يختص بالأسعار والسلع وتوافرها بالجمعيات التعاونية.



وقال الملا في تصريح صحافي ان وزير التجارة والصناعة محمد العيبان قام مشكورا بإصدار قرار بحظر تصدير البيض إلى الخارج، حيث اننا نثمن قرار العيبان الذي يصب لصالح الأمن الغذائي والمحافظة عليه والحد من شح البيض بالجمعيات.



وشدد على ان الاتحاد لن يتوانى في القيام بدوره في أي مشكلة تخص السلع وتوافرها وسيقوم بكل الإجراءات لحفظ الأمن الغذائي والمحافظة على الأسعار، حيث ان جميع أعضاء الاتحاد يضعون نصب أعينهم المستهلك وحماية أمنه الغذائي وتوافر السلع بأسعار مناسبة للجميع.



وأوضح انه يجب على جميع الجهات المختصة القيام بدورها وتحمل كل جهة مسؤولياتها ومحاسبة أي مقصر في سبيل عدم اختلال الأمن الغذائي والسعي لتوفير بدائل أخرى بشكل سريع في حال وجود أزمة معينة بأي سلعة، خاصة من السلع الضرورية والتي من الصعب الاستغناء عنها.



وتمنى من جميع الجهات المسؤولة وضع خطة معينة لمتابعة احتياجات المواطنين والمقيمين، حيث إن أبواب الاتحاد مفتوحة للجميع ولأي خطة تطويرية لتفادي أي أزمة مستقبلية قد تطرأ من ناحية نقص السلع، كما سنعمل يدا بيد مع جميع الأعضاء لحماية مصالح المستهلكين بالجمعيات التعاونية.



وكانت «الأنباء» نشرت الأحد الماضي في موقعها الإلكتروني تصريحا لرئيس الجمعية الكويتية لحماية المستهلك خالد السبيعي الذي أكد ان أسعار البيض شهدت ارتفاعا في الأسواق المحلية نتيجة امتناع بعض التجار عن بيع منتجاتهم في الجمعيات التعاونية إلا بكميات قليلة جدا في الوقت الذي يتم بيع كميات كبيرة من البيض الى الأسواق الموازية.



وحسب معلومات أخرى، أفادت بأن الشركات المنتجة للبيض زادت صادراتها للأسواق الخارجية على حساب تلبية احتياجات السوق المحلي ما أحدث عجزا ملموسا في هذا المنتج، وأن امتناع هذه الشركات عن توفير البيض حجم 60/70 والاكتفاء بتزويد التعاونيات بمنتج آخر غالي الثمن في مسعى للضغط على الجمعيات لرفع سعر البيض.