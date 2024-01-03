افتتح وزير الصحة اليمني د.قاسم بحيبح ووفد من جمعية الهلال الأحمر مركز محمد يوسف النفسي الصحي الذي يستفيد منه نحو 6 آلاف شخص في مديرية سيئون بمحافظة حضرموت شرقي اليمن ضمن حملة «الكويت بجانبكم» المستمرة للعام التاسع على التوالي. وأشاد الوزير بحيبح في تصريح صحافي خلال حفل التدشين بهذه المشروعات التنموية المهمة التي لها دور كبير في رفد قطاع الصحة ودعم الجهود الحكومية في الارتقاء بالخدمات الصحية في مختلف المناطق اليمنية، مبينا أن هذا المشروع يسهم في التقليل من الصعوبات والمعاناة التي يتكبدها أهالي المديرية. وأعرب عن شكره وتقديره للكويت أميرا وحكومة وشعبا ولجمعية الهلال الأحمر الكويتي وشركائها على تدخلاتهم في مثل هذه المشروعات. من جانبه، قال نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر أنور الحساوي الذي يرأس وفد الجمعية الزائر لليمن في تصريح لـ(كونا) إن هذا المركز الصحي يتكون من عيادات تخصصية وصيدلية وأقسام للطوارئ والمختبر والعمليات الصغرى والأمومة والطفولة وعيادة النساء والولادة.