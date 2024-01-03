حنان عبدالمعبود



ثمّن رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان د.خالد الصالح حصول الجمعية على المركز الثاني في مسابقة الجائزة العربية لمكافحة التدخين (مكين) في دورتها الأولى لعام 2023 كأفضل جمعية غير حكومية في مجال التوعية من التدخين على مستوى الوطن العربي، مشيرا إلى ان هذه الجائزة التي جاءت بمبادرة من الاتحاد العربي للعلوم الإنسانية والتنمية تضم مجموعة كبيرة من شركاء النجاح وهم مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، الجمعية العالمية لطب القلب الوقائي، رابطة الأطباء العرب لمكافحة السرطان، والجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان.



وقال ان الجائزة تهدف إلي حشد الجهود العربية لخلق مجتمعات محفزة لمكافحة آفة التدخين مع تشجيع الإبداع والابتكار على مواجهتها، لافتا إلى أن عضوية الجمعية بهذه الجائزة هي نتاج لاهتمام الكويت بمكافحة التدخين وعملها على المستويات الحكومية والأهلية بمكافحة هذه الآفة، وأن الجمعية رفعت تقريرها للمسابقة متضمنا أعمالها منذ إنشائها تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية في الكويت، الداعمة لأنشطة الجمعية منذ العام 1980، مرورا بما تم إنجازه من برامج ومؤتمرات وحملات ومبادرات للتوعية من آفة التدخين، ومن هذه المشاريع المهمة إنشاء عيادة الإقلاع عن التدخين لدعم ومساعدة الراغبين في الإقلاع عن هذه الآفة، مع توفير العلاجات مجانا لهم، والمتابعة المتخصصة من أطباء العيادة، حيث تشهد إقبالا كبيرا من المراجعين حتى وصل عددهم إلى أكثر من 350 مراجعا خلال عامين فقط.



الجدير بالذكر ان حفل التكريم أقيم في الإسماعيلية بجمهورية مصر العربية، وحضره القائمون على هذه الجائزة، والمشاركون الفائزون بناء على المعايير التي أعدتها لجنة تحكيم الجائزة، والتي تضمنت العديد من المجالات العلمية، الثقافية، التقنية، الفنية، الأدبية، القانونية، عمل مؤسسات المجتمع المدني وغيرها.