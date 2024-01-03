محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن الكويت بدأت عملية معالجة واسعة النطاق لاستصلاح التربة، وذلك ضمن تنفيذ برنامج الإصلاح البيئي الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات، حيث بدأت شركة خالد علي الخرافي وإخوانه عملية معالجة واسعة النطاق كجزء من عقد كبير لتنظيف التربة الملوثة بالنفط مع شركة نفط الكويت. ووفقا لنائب الرئيس التنفيذي لشركة «خالد علي الخرافي وإخوانه» خالد طبيلة، فإن شركته قد استوفت معايير المعالجة المستهدفة المتعاقد عليها للمشروع، موضحا أنها كانت أول من حقق هذا الإنجاز، مشيرا إلى أن المشروع يسمى عقد الحفر والنقل والمعالجة شمالي الكويت (NKETR Zone 1).



وتعمل شركة الخرافي كجزء من تحالف شراكة مع شركة لامور، وهي شركة فنلندية متخصصة في معالجة التسرب النفطي وإدارة النفايات ومعالجة المياه، وقد حصل التحالف على عقدين رئيسيين لمعالجة التلوث النفطي من قبل شركة نفط الكويت كجزء من برنامج الكويت للمعالجة البيئية في يونيو 2021. ويعرف العقد الثاني باسم منطقة مشروع الحفر والنقل والمعالجة جنوبي الكويت، وتبلغ قيمة العقد الأول 194 مليون دولار، بينما تبلغ قيمة العقد الثاني 197 مليون دولار، وذلك بإجمالي 391 مليون دولار للعقدين مجتمعين.



وقال طبيلة إنه من المقرر أن تبدأ محطة غسل التربة عمليتها في المشروع الأول في 15 يناير 2024، مشيرا إلى انه بالنسبة لكلتا الحزمتين، سيستخدم التحالف المشترك نظام المعالجة الحيوية للتربة التي يتراوح فيها التلوث البتروكيميائي بين1% و5%، بينما يتم استخدام الغسل الميكانيكي للتربة الملوثة التي تحتوي على محتوى هيدروكربوني يزيد على 5%.



وقالت المجلة إنه بموجب كلا العقدين، قام التحالف المشترك بمعالجة أكثر من 1.5 مليون طن من التربة الملوثة باستخدام المعالجة البيولوجية على مدى الأشهر الـ 8 الماضية، مشيرة إلى انه عندما يبدأ تشغيل هذه المعدات في يناير، فإن مركز المعالجة جنوبي الكويت مصمم لمعالجة 100 طن من التربة الملوثة في الساعة. تجدر الإشارة إلى أن برنامج المعالجة البيئية قد وضع من قبل لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة لتمكين الكويت من معالجة الأضرار البيئية الناجمة عن حرب الخليج 1990-1991، وقد قامت شركة خالد علي الخرافي وإخوانه بشراء معدات معالجة لكل منطقة من مجموعة CDE الإيرلندية بتكلفة 15 مليون دولار.