فيما كان يتوقع عودة نشاط الاكتتابات العامة في شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة العام الماضي، بدد أداء اكتتابي Instacart و«كلافيو» آمال المستثمرين بعد تقلبات أسهم الشركتين.



وانخفضت أسهم Instacart للبقالة الإلكترونية منخفضة بنحو 20% منذ إدراجها في سبتمبر، أيضا تراجعت أسهم «كلافيو» التي توفر بيانات المستهلكين وتعالجها لغايات التسويق، بنسبة 15% منذ الإدراج في سبتمبر، ولايزال المستثمرون قلقين بشأن 2024 خاصة في حال عدم استقرار الأسواق وبالتالي غياب إدراج شركات تكنولوجيا جديدة.



في الوقت نفسه، يعتقد البعض أن تخفيضات أسعار الفائدة التي وعد بها «الفيدرالي» وضعف سوق عمليات الاندماج والاستحواذ ستخلق الظروف المثالية للشركات التي أجلت طرحها العام الماضي لتقوم بهذه الخطوة في 2024، وقالت ليز باير، مؤسسة Class V Group لاستشارات الاكتتاب العام، في مقابلة مع مجلة «بارونز»، «إن التوقعات مشرقة لسوق الاكتتابات العامة الأولية في 2024».



وتبدأ من Discord منصة اجتماعية للمراسلة تتوارد الشائعات بشأن طرحها للاكتتاب منذ عامين عندما رفضت الشركة عرض شراء بقيمة 10 مليارات دولار من «مايكروسوفت»، أعلنت Stripe للتكنولوجيا المالية في يناير 2023 عن جدول زمني مدته عام واحد لاتخاذ قرار بشأن طرح أسهمها للاكتتاب العام.



وفي المنطقة، تقوم بعض الشركات الناشئة بنقل مقراتها إلى السعودية لطرح أسهمها في السوق السعودية، بينما كان يتوقع أن تقوم شركة «تابي» بطرح أسهمها قريبا بعد الجولة التمويلية الضخمة من الفئة C التي حصلت عليها في نوفمبر، إذ أكد الرئيس التنفيذي للشركة أنه من غير المرجح أن تطرح أسهمها للاكتتاب هذا العام بل عام 2025.



ويتوقع طرح شركة «فلاورد» ـ متجر الهدايا الإلكتروني ـ أسهمها في السوق السعودية هذا العام، بحسب «بلومبيرغ»، و«فلاورد» تعمل حاليا في تسع دول في المنطقة وبريطانيا. وجمعت 156 مليون دولار في جولة استثمارية من السلسلة C في فبراير.



وأيضا قالت مصادر لوكالة «بلومبيرغ» إن شركة رسان السعودية التي تقدم حلولا تقنية لقطاع وساطة التأمين والخدمات المالية وتقوم بتشغيل منصة تأميني، أول منصة وساطة تأمين إلكترونية في المملكة، تعمل مع مورغان ستانلي والسعودي ـ الفرنسي كابيتال لطرح عام أولي في المملكة.