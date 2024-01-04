

ذكرت تقارير إخبارية أن بوروسيا دورتموند الألماني كرة القدم دخل في مفاوضات متقدمة لإعادة جادون سانشو للفريق على سبيل الإعارة من مان يونايتد الإنجليزي من أجل تدعيم صفوف الفريق بعد أن حقق نتائج غير مرضية في النصف الأول من الدوري الألماني (البوندسليغا). وذكرت تقارير إخبارية في ألمانيا وإنجلترا أن دورتموند سيدفع ما يقرب من 3 ملايين يورو (3.3 ملايين دولار) للحصول على خدمات اللاعب الإنجليزي الدولي البالغ من العمر 23 عاما لنهاية الموسم.



ولم يؤكد الناديان هذا الأمر، ولم يتضح بعد ما إذا كانت الصفقة المحتملة تتضمن بندا في العقد يتيح لدورتموند شراء اللاعب بنهاية الإعارة أم لا. ولعب سانشو لدورتموند في الفترة من 2017 حتى 2021 وسجل 50 هدفا وصنع 64 هدفا في 137 مباراة. وانتقل سانشو إلى يونايتد مقابل 85 مليون يورو لكنه لم يتمكن من حجز مقعده في التشكيل الأساسي للفريق، كما أنه لم يلعب منذ سبتمبر بعدما انتقد مدربه إريك تن هاغ.



ويتردد أن سانشو وافق على العودة إلى دورتموند، حيث إنها من الممكن أن تساعده في العودة للمنتخب الإنجليزي الذي يستعد للمشاركة في بطولة أمم أوروبا التي تقام الصيف المقبل في ألمانيا. وذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية ان الصفقة قد تتم خلال الأيام المقبلة، في حال لم يرغب أي ناد في التعاقد معه بشكل دائم مقابل مبلغ مالي كبير.



برايتون يعرقل وست هام



إلى ذلك، فرمل برايتون مضيفه وست هام بعدما فرض عليه التعادل السلبي أمس الأول في ختام المرحلة الـ 20 من الدوري الإنجليزي. وبهذا التعادل رفع وست هام رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس مباشرة أمام برايتون الذي تقدم على مانشستر يونايتد بفارق الأهداف بعد الخسارة التي تلقاها الأخير السبت ضد نوتنغهام فوريست (1-2).