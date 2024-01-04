ليلى الشافعي



بمناسبة انتخاب د.سيد محمد الطبطبائي رئيسا لمجلس أمناء الجامعة الإسلامية في أوغندا بالإجماع، أرسل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طــه رسالــــة تهنئة وإشادة بما قام به د.سيد محمـــد الطبطبائي، وذلــك خلال دورته السابعة والثلاثين، وذلك تقديرا لجهوده ونيل ثقة المجلس لكفاءته.



وقال الأمين العام في رسالته: أعرب لكم عن يقيني بقدرتكم وأعضاء المجلس الموقرين على التعاون للمساهمة في تطوير أداء الجامعة كونها احدى مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي المعنية بتعليم الطلاب من مختلف الدول الأعضاء في المنظمة ورغم ان الجامعة الاسلامية في اوغندا تواجه حاليا عددا من التحديات فإنني على ثقة انكم ستكونون قادرين بفضل ما تتمتعون به من خبرة وتجربة واسعتين على إدارة مجلس الجامعة والتغلب على تلك التحديات وتحويل الجامعة إلى مؤسسة متميزة في مجال التعليم والبحوث.





























