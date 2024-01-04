وجه النائب أسامة الزيد سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل المانع، نص على ما يلي:



نمى إلى علمي أن كلية الحقوق طلبت خلال السنتين الماضيتين تعيين أستاذ مساعد كويتي الجنسية ولكن إدارة جامعة الكويت امتنعت من دون مبرر عن الإعلان لهذه الدرجة على الرغم من حاجة كلية الحقوق، الأمر الذي أدى إلى زيادة أعداد الطلبة في القاعات الدراسية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



(1) صورة ضوئية من كتاب نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية رقم (2 ع/9) المؤرخ في 26/9/2021 وكتابه رقم (2 ع/89) المؤرخ في 13/10/2022 إلى كلية الحقوق بشأن إعلان الوظائف الشاغرة لأعضاء الهيئة الأكاديمية وجميع كتب الرد عليه وجميع المراسلات وجميع الإجراءات وجميع القرارات التي اتخذت بعد ذلك.



(2) هل خاطبت كلية الحقوق في شهر يناير وشهر نوفمبر من عام 2022 نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية بشأن إعلان تعيين عضو هيئة أكاديمية كويتي الجنسية بدرجة أستاذ مساعد؟



(3) صورة ضوئية من الكتاب المرسل من كلية الحقوق رقم 20/247 المؤرخ في 19/1/2022 إلى نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية والرد عليه وجميع الإجراءات والمراسلات بعد مراسلة كلية الحقوق وجميع القرارات التي اتخذت بهذا الشأن، وإذا كانت لا توجد أي إجراءات أو قرارات فيرجى تزويدي بأسباب عدم الأخذ بما ورد في كتاب كلية الحقوق، وهل أجري التحقيق في ذلك؟ في حال عدم التحقيق يرجى تزويدي بالأسباب، وهل ترتب على عدم الإعلان وفقا للكتاب سالف الذكر وجود عجز أو زيادة أعداد الطلبة في القاعات الدراسية؟ وهل لذلك أي أثر على تصنيف جامعة الكويت عالميا؟



(4) صورة ضوئية من الكتاب المرسل من كلية الحقوق المؤرخ 22/11/2022 رقم 134/20 إلى نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية والرد عليه وجميع الإجراءات والمراسلات بعد مراسلة كلية الحقوق وجميع القرارات التي اتخذت بهذا الشأن، وإذا كانت لا توجد أي إجراءات أو قرارات فيرجى تزويدي بأسباب عدم الأخذ بما ورد في كتاب كلية الحقوق، وهل أجري التحقيق في ذلك؟ وفي حال عدم التحقيق يرجى تزويدي بالأسباب؟ وهل ترتب على عدم الإعلان وفقا للكتاب سالف الذكر وجود عجز أو زيادة أعداد الطلبة في القاعات الدراسية؟ وهل لذلك اي أثر على تصنيف جامعة الكويت عالميا؟



(5) كشف يبين عدد القاعات الدراسية (وعدد الطلبة المسجلين فيها) المخصصة للتخصصات التي طلبت كلية الحقوق في عام 2022 الإعلان عن حاجتها إلى تعيين أستاذ مساعد كويتي وذلك عن آخر خمس سنوات دراسية.



(6) هل أعلنت جامعة الكويت خلال آخر خمس سنوات عن حاجتها إلى تعيين أستاذ أو أستاذ مشارك وأستاذ زائر أو أستاذ مشارك زائر؟ إذا كانت الاجابة بالإيجاب فيرجى بيان أسباب الإعلان وأسباب التعيين على درجة أستاذ أو أستاذ مشارك أو أستاذ زائر أو أستاذ مشارك زائر، من دون الأستاذ المساعد؟



(7) ما متوسط تكلفة دراسة مبتعثي جامعة الكويت لدراسة الماجستير والدكتوراه في تخصص القانون في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا؟ يرجى تزويدي بتكلفة ابتعاث آخر (15) عضو هيئة أكاديمية في كلية الحقوق لدراسة الماجستير والدكتوراه في الولايات المتحدة الأميركية وفي بريطانيا.



(8) هل تعيين الكويتيين في جامعة الكويت يوفر نفقات الابتعاث على ميزانية جامعة الكويت؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بأسباب عدم الإعلان على الرغم من أن عدم الإعلان يؤدي إلى المزيد من الإنفاق من المال العام؟



(9) ما المبلغ المخصص في ميزانية جامعة الكويت للابتعاث خلال السنة المالية الحالية والمقبلة والماضية؟



(10) كم عدد الدرجات المخصصة لأعضاء الهيئة الأكاديمية في جامعة الكويت وذلك بالنسبة للسنة المالية الحالية والمقبلة والماضية؟



(11) كشف يبين المعدل العام فقط لجميع أعضاء الهيئة الاكاديمية الحاليين في كلية الحقوق والخاص بدرجة الإجازة الجامعية في القانون (بكالوريوس الحقوق).



(12) هل أعلنت جامعة الكويت عن حاجتها إلى وظيفة أستاذ مشارك أو أستاذ زائر بدرجة أستاذ بتخصص الجغرافيا (في كلية العلوم الاجتماعية) وذلك خلال الفترة من 29/5/2022 إلى 12/6/2022؟ إذا كانت الاجابة بالإيجاب فهل مدة هذا الإعلان كافية؟ لماذا كانت مدة هذا الإعلان أسبوعين فقط؟ من الذي حدد تلك المدة؟ يرجى تزويدي بجميع الكتب والمراسلات والإجراءات والقرارات المتعلقة بهذا الإعلان وأسباب هذا الإعلان واسم من تعين وفقا لهذا الإعلان.



(13) كشف يبين عدد القاعات الدراسية (وعدد الطلبة المسجلين فيها) المخصصة لتخصص الجغرافيا (في كلية العلوم الاجتماعية) وذلك عن آخر خمس سنوات دراسية.