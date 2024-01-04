وجّـــه النائــــب د.عبدالهادي العجمي سؤالا إلى وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري جاء كما يلي:



فيما يخص القرارين الوزاريين رقمي 95/2022 و96/2022 اللذين قررا وقف إجراء الاختبارات التحريرية المقررة لشغل وظائف أعضاء الهيئة التعليمية ووقف التعيين بإدارات ومراكز قطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما أسباب وقف إجراء الاختبارات التحريرية المقررة لشغل وظائف أعضاء الهيئة التعليمية دون شاغلي الوظائف الإشرافية التعليمية لمدة سنتين؟



2 ـ هل عين أحد المتقدمين لشغل وظيفة عضو هيئة تعليمية بعد وقف الاختبارات التحريرية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بمعايير هذا الاستثناء.



3 ـ كم عدد التظلمات المرفوعة على نتائج الاختبارات التي سبقت قرار وقف الاختبارات التحريرية؟



4 ـ هل عينتم من نظرتم في تظلماتهم على نتائج الاختبارات السابقة لشغل وظيفة عضو هيئة تعليمية بعد صدور قرار وقف الاختبارات التحريرية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بكشف بأسماء المعينين لشغل وظيفة عضو هيئة تعليمية.