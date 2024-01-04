وجّه النائب د.حمد المطر سؤالا إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد نص على ما يلي:



تعد كل من منطقتي الصليبخات والدوحة من المناطق المهمة في محافظة العاصمة، حيث تضم كلتا المنطقتين بين جنباتها العديد من المرافق السكنية والتجارية والخدمية الحيوية لضمان تلبية احتياجات جميع السكان والحفاظ على مستوى الخدمات المطلوبة، علاوة على تنوع سكانها، إلا أن أهالي منطقة الصليبخات يعانون من استمرار إغلاق مخفر الصليبخات على الرغم من أهمية الوجود الأمني الفعال بالمنطقة نظرا لمساحتها الكبيرة ولوجود العديد من العزاب في المنطقة، كما يعاني أهالي منطقة الدوحة من عدم وجود مخفر شرطة بالمنطقة حتى الآن، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - تاريخ إغلاق مخفر الصليبيخات.



2 - سبب إغلاق مخفر الصليبخات على الرغم من حاجة المنطقة للوجود الأمني المستمر بها نظرا لوجود العديد من العزاب في المنطقة.



3 - تحديد مخفر الشرطة الذي نقلت إليه تبعية الإشراف الأمني على منطقة الصليبيخات.



4 - بيان عدد المحاضر والقضايا المتعلقة بمنطقة الصليبخات التي حررت خلال السنوات الخمس الماضية.



5 - تحديد مخفر الشرطة القائم بالإشراف الأمني على منطقة الدوحة.



6 - بيان عدد المحاضر والقضايا المتعلقة بمنطقة الدوحة التي حررت خلال السنوات الخمس الماضية.