المواطنون يعانون من القصور كونها مدناً بعيدة عن العاصمة لا تتوافر فيها أساسيات الحياة الكريمة



وجّه النائب د.محمد الحويلة سؤالا مشتركا إلى 10 وزراء هم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب، ووزير المالية ووزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الصحة ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ونص على ما يلي:



بالنظر إلى مدينة صباح الأحمد السكنية ومساحتها والتعداد السكني فيها، وما هو متوقع لها من مستقبل أن تكون إحدى محافظات الكويت، نجد أنها بحاجة إلى جهود من مؤسسات الدولة وجهاتها المختلفة لتأمين احتياجاتها الأساسية على نحو عاجل، وبما يحقق الاستقرار والأمان للأهالي وتوفير الوقت والجهد للحصول على الخدمة في مناطق إقامتهم، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما خطة وزاراتكم نحو إنشاء واستكمال الخدمات الخاصة بها في مدينة صباح الأحمد السكنية؟ وما الجدول الزمني لذلك؟ وكم التكلفة المالية لكل مشروع؟ وهل تم توفير الميزانية اللازمة للوزارات لاستكمال باقي خدماتها في المدينة؟



2 - ما المشاريع التي تم تنفيذها بالفعل في المدينة؟ مع بيان تاريخ بدء المشروع وتكفته المالية.



كما وجّه النائب د.محمد الحويلة سؤالا مشتركا إلى 10 وزراء هم كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب، ووزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزير المالية، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات، ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان، ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، ووزير الصحة، ونص على ما يلي:



تعاني مدينة الوفرة السكنية من قصور في تشغيل الخدمات العامة بها، فتعد المدينة من المدن البعيدة التي يجب أن تكون بها أساسيات للحياة الكريمة التي كفلها الدستور، فالمدينة ينقصها الاهتمام الحكومي لتطويرها وتشغيل الخدمات الحيوية التي تحتاجها المدينة بشكل كامل، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما خطة وزاراتكم والجهات التابعة نحو إنشاء واستكمال الخدمات الخاصة بهم في مدينة الوفرة السكنية؟ وما الجدول الزمني لذلك؟ وكم التكلفة المالية لكل مشروع؟ وهل تم توفير الميزانية اللازمة للوزارات لاستكمال باقي خدماتهم في المدينة؟



2- ما المشاريع التي تم تنفيذها بالفعل في المدينة؟ مع بيان تاريخ بدء المشروع، وتكلفته المالية.