

باع مارك زاكربيرغ ما يقرب من نصف مليار دولار من أسهم شركة «Meta Platforms» في الشهرين الأخيرين من عام 2023 بعد توقف دام عامين، حيث وصل سعر سهم الشركة إلى أدنى مستوى له منذ 7 سنوات.



وباع الرئيس التنفيذي لشركة Meta الأسهم في كل يوم تداول بين الأول من نوفمبر ونهاية العام، حيث قام بتفريغ ما يقرب من 1.28 مليون سهم مقابل حوالي 428 مليون دولار، وفقا لإيداع تنظيمي يوم الثلاثاء الماضي.



وفي المتوسط، حصلت كل عملية بيع على 10.4 ملايين دولار، كان أكبرها في 28 ديسمبر بقيمة 17.1 مليون دولار، وفقا لما ذكرته «بلومبيرغ»، واطلعت عليه «العربية Business».



وقبل هذه الفترة لم يقم زاكربيرغ ببيع أسهم «Meta» منذ نوفمبر 2021. وانتعش سعر سهم الشركة بنسبة 194% العام الماضي من أدنى مستوى له في 7 سنوات قرب نهاية عام 2022.



وتفوق أداء أسهم «Meta» على أسهم كل عمالقة التكنولوجيا الكبرى الآخرين باستثناء شركة «Nvidia Corp» خلال العام الماضي، وهو الآن بالقرب من أعلى مستوى قياسي له والمحقق في سبتمبر 2021.



ويمتلك زاكربيرغ، البالغ من العمر 39 عاما، حوالي 13% من شركة «Meta» ويبلغ صافي ثروته حوالي 125 مليار دولار، وفقا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، ما يجعله سابع أغنى شخص في العالم.



كما باع مارك بينيوف، نظير زاكربيرغ في عالم التكنولوجيا أسهما كل يوم تقريبا في النصف الثاني من عام 2023. وقام المؤسس المشارك لشركة «Salesforce» بتفريغ ما قيمته أكثر من 475 مليون دولار من الأسهم خلال هذه الفترة، بمتوسط 15000 سهم ـ حوالي 3 ملايين دولار ـ كل يوم.