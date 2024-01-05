

القاهرة - محمد صلاح



من أبرز الأعمال العربية التي تستعد للعرض في موسم رمضان المقبل مسلسل «الحشاشين»، الذي كان من المقرر أن يعرض في رمضان الماضي، ولكن تم الإعلان عن تأجيله لضخامة العمل حتى يخرج بالشكل المطلوب.



ويعد المسلسل من الأعمال الضخمة إنتاجيا، حيث يتناول تاريخ جماعة الحشاشين والاغتيالات السياسية في القرن الـ 11 الميلادي، وزعيمهم حسن الصباح، الذي يجسد دوره الفنان كريم عبدالعزيز، والعمل من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى.



ومن الأعمال المؤجلة من رمضان الماضي ومتوقع عرضها في موسم 2024، مسلسل «محارب» الذي يعد كذلك من الإنتاجات الدرامية الضخمة، وتم إعلان تأجيله لما يتطلبه من تحضيرات تحتاج الى مزيد من الوقت، والمسلسل من بطولة حسن الرداد ووفاء عامر وماجد المصري، ومن إخراج شيرين عادل.



بينما لم يحسم صناع مسلسل «الجبل» الأمر بشأن عرضه في رمضان 2024 أم لا، وذلك بعد خروجه من السباق الدرامي لرمضان الماضي، وهو يجمع بين الفنانين أحمد السقا وعمرو يوسف، ومن إخراج محمد سلامة.



واستأنف صناع مسلسل «بطن الحوت» أخيرا تصوير العمل الذي تم تأجيل عرضه من العام الماضي، على أمل أن يلحق بالعرض في رمضان المقبل، ويجمع في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين، ومنهم: محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبواليزيد، ويشارك فيه العديد من ضيوف الشرف، منهم: أمينة خليل، غادة عادل، بسمة، تامر حبيب، ومن تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح.



من جانب آخر، يعود الفنان باسل خياط إلى الدراما اللبنانية ـ السورية المشتركة من خلال عمل جديد ستخرجه رشا شربتجي، ليعرض في رمضان المقبل، بدأ العمل عليه لينضم إلى مجموعة من الأعمال التي تعدها الشركة لموسم رمضان 2014، وكشفت المعلومات عن أن اسم البطلة لايزال حتى الساعة غير مقرر.



وكالعادة، سيشهد موسم 2024 حضورا بارزا للأعمال التي تعتمد على أجزاء متتالية، ومن أبرز هذه الأعمال مسلسل «جعفر العمدة» الذي أعلن صناعه تقديم جزء ثان له بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الماضي، وفق ما أعلن بطله الفنان محمد رمضان عبر حسابه على «انستغرام»، والعمل من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.



ويواصل مسلسل «المداح» مشاركته في الموسم الدرامي ليقدم في رمضان المقبل الجزء الرابع، الذي سيتناول قصة الشيخ صابر المداح الذي يجسده الفنان حمادة هلال.



واستثمارا للنجاح الذي حققه مسلسل «الصفارة» في رمضان الماضي، أعلن فريق عمله تقديم جزء ثان في رمضان المقبل.