عبدالعزيز الفضلي



رحب عدد من القيادات التربوية بتكليف الشيخ د.محمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء بأمر أميري، مشيدين بتاريخه الحافل بالعطاء وخدمة الكويت، مشيرين إلى انه يتمتع بقبول شعبي لما عرف عنه من سمو أخلاق ونضج سياسي واجتماعي وعقلية فذة ورجل ديبلوماسي وسياسي.



وقالوا في تصريحات لـ«الأنباء» ان الشيخ د.محمد الصباح أهلا للثقة الغالية التي أولاه إياها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وتكليفه رئيسا لمجلس الوزراء.



وفيما يلي التفاصيل:



في البداية، بارك وكيل القطاع المالي بوزارة التربية متروك المطيري للشيخ د.محمد الصباح ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بتكليفه رئيسا لمجلس الوزراء، سائلا الله له التوفيق والسداد وأن يعينه علي حمل الأمانة.



وأوضح أن الشيخ د.محمد الصباح يتمتع بقبول شعبي لما عرف عنه من سمو أخلاق ونضج سياسي واجتماعي وعقلية فذة ورجل ديبلوماسي وسياسي، بالإضافة إلى انه أكاديمي ولديه الخبرات والعلاقات الدولية، لافتا إلى انه سيكون له دور مهم في المرحلة المقبلة بإذن الله، متمنيا له كل التوفيق.



من جانبها، قالت الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة مريم العنزي ان الشيخ د.محمد الصباح شغل العديد من المناصب التي أبدع وترك أثرا طيبا فيها.



وأضافت: نتمنى له التوفيق في تحمل هذه الأمانة وهو أهل لها، معربة عن أملها في اختيار البطانة الصالحة التي تضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار.



من جانبه، هنأ مدير منطقة العاصمة التعليمية منصور الديحاني رئيس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح على الثقة الغالية التي أولاه إياها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وتكليفه رئيسا لمجلس الوزراء، مؤكدا ان هذا الأمر الأميري يأتي استكمالا لمسيرة العطاء والبناء في الكويت.



وأضاف الديحانــــي: نتمنى له التوفيق في تحمل هذه الأمانة والدفع بعجلة التنمية في البلاد ودعم جميع المشاريع التي تأتي لمصلحة البلاد ومنها المنظومة التربوية، مشيرا إلى أنه أهل لهذه الثقة.



من جهته، قال مدير إدارة التقنيات التربوية بوزارة التربية د.غانم السليماني ان رئيس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح يعتبر من النخب الفكرية والعلمية الرائدة التي درست في أعرق الجامعات وشاركت في منتديات فكرية وعلمية وله باع طويل في العلم والمعرفة، إلى جانب الحنكة السياسية والخبرة العريقة التي يتمتع بها، لافتا إلى انه أهل لهذا الاختيار.



وأضاف السليماني: كما انه ابن الشيخ صباح السالم، رحمه الله، الذي يعتبر من حكام الكويت الرائدين، مشيرا إلى ان الشيخ د.محمد الصباح عاصر العديد من الأمراء وله محبة وثقة كبيرة في الأوساط السياسية والفكرية وصاحب فكر، مشيرا إلى أن الكويت ستشهد قفزة نوعية ومسيرة مليئة بالتنمية.