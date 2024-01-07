علي إبراهيم



علمت «الأنباء» أن الإدارة العامة للطيران المدني بصدد المضي قدما في ترسية ممارستين تبلغ قيمة تنفيذهما أكثر من 31.22 مليون دينار.



وفي التفاصيل، وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة على طلب ترسية ممارسة التصميم العام والإشراف على تنفيذ أعمال المدرج الأوسط وموقف طائرات الشحن وموقف طائرات الشخصيات الهامة والبنية التحتية المساندة بالمطار بـ 6.45 ملايين دينار. وأجل «المناقصات» البتّ في ترسية ممارسة التشغيل والإدارة والتدريب والمراقبة والتحكم بالصيانة والتحسينات والتطوير بخدمات الملاحة الجوية بمطار الكويت الدولي والتي ستبلغ قيمتها نحو 24.77 مليون دينار.