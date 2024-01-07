أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود القرار الوزاري رقم 262 لسنة 2023 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي قطاع التعاون بوزارة الشؤون.



وجاء في القرار: يمنح التالية أسماؤهم، بصفتهم الوظيفية، صفة مأموري الضبط القضائي للجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2023 والقرارات المنفذة له، وهم:



عبدالله المسعود، ناصر الخرشان، ماجد النجدي، عذاري الشمري، يعقوب حمزة، ميثم فاضل، عبدالكريم محمد، عبدالله باقر، حسين حسن، نصار المطيري، ومشعل العازمي.



كما أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود القرار الوزاري رقم 260 لسنة 2023 بشأن تعديل وإصدار النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات الخيرية والمبرات، حيث نص القرار في مادته الأولى على: يعدل اسم الاتحاد «اتحاد المبرات والجمعيات الخيرية» ليصبح «اتحاد الجمعيات الخيرية والمبرات»، ونصت المادة الثانية من القرار على إصدار النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات الخيرية والمبرات المرفق بهذا القرار.



على أن يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.



من جانب آخر، أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة رئيس لجنة المشروعات التعاونية الوطنية عبدالعزيز ساري المطيري عن انطلاق مشروع «المكشات 2» في موقع الجزيرة الشمالية لجسر جابر بطاقة استيعابية 3500 زائر على مدار اليوم من 3 عصرا حتى 11 مساء.



وقال المطيري في تصريح لـ «كونا» ان ذلك يأتي بتوجيه ودعم من وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود وموافقة مجلس الوزراء وتماشيا مع توجيهاته بدعم السياحة والترفيه في البلاد للمواطنين والزائرين.



وأكد ان المشروع يأتي في إطار الحرص على توجيه أموال المساهمين بالجمعيات التعاونية لدعم التعاون المجتمعي وتمويل المشاريع التي تخدم جميع المواطنين بشكل ملموس بالتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.



ولفت إلى أنه وفي إطار توجيهات وزير الشؤون بتحقيق الشراكة والتعاون مع جميع الجهات الحكومية والأهلية سيشهد المشروع مشاركة العديد من الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام والفرق التطوعية حيث سيتم تخصيص أماكن لعرض خدماتهم وإقامة ورش توعوية وتثقيفية، مشيرا إلى ان «المكشات» يهدف إلى دعم الأسر المنتجة المنتسبة لوزارة الشؤون والمبدعين من ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الحرف اليدوية.



واضاف ان مشروع «المكشات» يحاكي التراث الكويتي الأصيل مع إضافة نكهة حضارية ليواكب جمال الكويت بين الماضي والحاضر، حيث حرصت الوزارة على أن يلائم التصميم تطلعات الكويت من خلال دعمها للمشاريع السياحية والترفهية. وأفاد بأن «المكشات 2» سيكون بالشراكة مع الصندوق الاجتماعي للمقاهي الشعبية وسيضم أكواخا للزوار وبوثات تسوق ومطاعم ومقاهي، اضافة إلى سينما ومسرح وألعاب أطفال وحديقة حيوان ومقهى شعبي، وغير ذلك من المفاجآت والأنشطة.