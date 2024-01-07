تقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتـيـة بـالـتهـاني والتبريكات الى الشيخ د.محمد الصباح بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه باختيار أعضاء الوزارة الجديدة.



وبهذه المناسبة، أشار رئيس مجلس إدارة الجمعية صباح الجلاوي الى أن اختيار الشيخ د.محمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء يعكس الرؤية الإصلاحية التي نادى بها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد القاضية بضرورة تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل تحقيق الإصلاحات المطلوبة والملحة في ظل التغيرات الإقليمية والدولية المتلاحقة.



وقال الجلاوي: يمثل الاختيار نقطة انطلاق حقيقية نحو تحقيق تطلعات الوطن والمواطنين لما يتمتع به من رؤية متوازنة في تحقيق الإصلاحات المطلوبة، مبينا أن منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها جمعية المحاسبين والمراجعين تؤكد أهمية النهج الإصلاحي في تعزيز بيئة الأعمال الاقتصادية والعمل على مساهمة مهنة المحاسبة والمراجعة في تحقيق تلك الرؤية التنموية الشاملة للدولة.



وأضـاف: جـمـعـيـة المحاسبين لا تألو جهدا في تسخير كل الإمكانات والقدرات المهنية التي تسهم في تنويع مصادر الدخل وتحقيق الشفافية والعمل على مكافحة الفساد وبناء جيل من المحاسبين خريجي المحاسبة، كما أنها على أتم الاستعداد للإسهام في بلورة مشاريع القوانين والخطط الاقتصادية التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للأمام والتعاون مع كل الجهات لتحقيق رؤية الكويت في تحقيق الإصلاحات المطلوبة.