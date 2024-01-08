اتهمت دمشق مجددا امس القوات الأميركية بمواصلة سرقة النفط السوري ونقله إلى قواعدها في العراق.



وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن «قوات الاحتلال الأميركي سرقت خلال ساعات العشرات من الصهاريج المعبأة بالنفط من حقول الجزيرة السورية».



ونقلت الوكالة عن مصادر أهلية من ريف اليعربية بالقرب من الحدود العراقية قولها إن «رتلا للاحتلال الأميركي مؤلفا من 56 صهريجا محملا بالنفط السوري المسروق خرج فجر امس عبر معبر المحمودية غير الشرعي باتجاه قواعد الاحتلال في الأراضي العراقية».



وأضافت الوكالة أن «قوات الاحتلال الأميركي أخرجت وعبر معبر الوليد غير الشرعي رتلا مؤلفا من 34 آلية شاحنات مغطاة وبرادات وناقلات كبيرة من قواعدها في الجزيرة السورية إلى قواعدها في شمال العراق».