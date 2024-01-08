القاهرة - هناء السيد



هنأ رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، الشيخ د. محمد الصباح بمناسبة صدور الأمر الأميري بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء للكويت وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، مهنئا على الثقة الأميرية السامية. وأكد رئيس البرلمان العربي أن الكويت تزخر بالكفاءات وأصحاب الخبرة من أبنائها المخلصين، داعيا الله بدوام التوفيق لرئيس الوزراء د. محمد الصباح، وأن يسدد على طريق الخير خطاه لمواصلة مسيرة الخير والعطاء خدمة للكويت وشعبها الكريم في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه.