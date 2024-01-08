وجه النائب د.محمد الحويلة 3 أسئلة إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة جاء السؤال الأول منها كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما خطة وزارة الأشغال العامة بشأن تطوير وصيانة الطرق في مدينة الوفرة السكنية والطرق المحاذية لها، وما الشركة المسؤولة حاليا عن تنفيذها، وهل تم تطبيق غرامات أو عقوبات على الشركات الحالية أو السابقة نتيجة تقاعس أو تأخير في صيانة أو تطوير أو تنفيذ العقد، والمبالغ الإجمالية التي صرفت على كل طريق؟



2 ـ تقرير تفصيلي عن حالة الطرق في مدينة الوفرة السكنية.



وجاء السؤال الثاني كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما خطة وزارة الأشغال العامة بشأن تطوير وصيانة الطرق في مدينة صباح الأحمد السكنية والطرق المحاذية لها، وما الشركة المسؤولة حاليا عن تنفيذها، وهل تم تطبيق غرامات أو عقوبات على الشركات الحالية أو السابقة نتيجة تقاعس أو تأخير في صيانة أو تطوير أو تنفيذ العقد، والمبالغ الإجمالية التي صرفت على كل طريق؟



2 ـ تقرير تفصيلي عن حالة الطرق في مدينة صباح الأحمد السكنية.



وجاء السؤال الثالث كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما خطة وزارة الأشغال العامة بشأن تطوير وصيانة الطرق في مدينة الخيران السكنية والطرق المحاذية لها، وما الشركة المسؤولة حاليا عن تنفيذها، وهل تم تطبيق غرامات أو العقوبات على الشركات الحالية أو السابقة نتيجة تقاعس أو تأخير في صيانة أو تطوير أو تنفيذ العقد، والمبالغ الإجمالية التي صرفت على كل طريق؟



2 ـ تقرير تفصيلي عن حالة الطرق في مدينة الخيران السكنية.



كما وجه سؤالا إلى وزير الصحة جاء كما يلي:



تعد محافظتا الأحمدي ومبارك الكبير من أكبر محافظات الكويت من حيث الكثافة السكانية بالنسبة للمواطنين، ومع التوسع العمراني والتطور السكاني في المنطقة الجنوبية خلال السنوات الماضية ازدادت معاناة المواطنين لعدم استحداث خدمات جديدة تواكب الكثافة السكانية في المحافظتين.



ونظرا لعدم وجود سوى مركز واحد للصحة المدرسية يخدم محافظة الأحمدي وتعد هذه المراكز هي المعنية بفتح الملفات الصحية للطلبة وإصدار شهادات اللياقة الصحية لطلبة البعثات الأمر الذي يسبب ازدحاما شديدا، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



ما خطة وزارة الصحة بشأن زيادة عدد مراكز الصحة المدرسية في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير؟