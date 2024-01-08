عبدالكريم العبدالله



أعلنت المتخصصة في تأهيل أمراض العظام والروماتيزم والابحاث الاكلينيكية في مستشفى الرازي د.نجلاء السري عن حصول عيادة «ليونة المفاصل» في المستشفى على اعتماد الامتياز من الجمعية العالمية لليونة المفاصل.



وذكرت د.السري في تصريح لـ «الأنباء» ان عيادة «ليونة المفاصل» في مستشفى الرازي تعتبر الممثل الوحيد في الشرق الأوسط ضمن المجموعة الموقرة لبرنامج مراكز وشبكات التميز التابع لجمعية «إهلرز-دانلوس»، الى جانب العيادات البارزة في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة واستراليا.



وأشارت الى أن عيادة «ليونة المفاصل» تمتلك ثروة من الخبرات، وتعمل بشكل جماعي على تعزيز امكانية الوصول إلى الخدمات الاكلينيكية، وتقليل تحديات التشخيص، وتوحيد الرعاية لمرضى طيف ليونة المفاصل ومرض الاهلرز دانلوس.



وأوضحت أن اعتماد الامتياز جاء بناء على تطبيق العيادة للمعايير العالمية في التشخيص والتقييم والمتابعة والعلاج.



وأفادت بأن «ليونة المفاصل» تعتبر عامل خطورة عاليا لدى مرضى العظام مما قد يترتب عليه الكثير من المضاعفات.



ونوهت الى أن الدراسات الوبائية التي اجريناها اشارت إلى أن نسبة 22% من المرضى المحولين من عيادات العظام لديهم نسبة من ليونة المفاصل مما يترتب عليه رعاية متخصصة للوصول لأفضل النتائج.



وأعربت عن فخرها وسعادتها بمساهمتها بنشر اسم الكويت الحبيبة على الخارطة العالمية في اكثر امراض العظام تعقيدا من حيث الرعاية التخصصية والابحاث والدراسات العلمية.