وجّه النائب جراح الفوزان سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي جاء كما يلي:



نظرا لما يثار عن وجود شبهات حول قرارات التكليف الأخيرة الصادرة من الوزير بما يتسبب بعضها بشبهة تعارض مصالح وشبهة عدم النأي بالوظيفة الإشرافية والقيادية عن مظنة الاستغلال، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- السيرة الذاتية لوكيل الشؤون الإدارية الحالي بالتكليف مبينا فيه المؤهلات العلمية وقرارات التفرغ الدراسي أو الموافقة على الدراسة واسم الجامعة ومعادلة التعليم العالي وتدرجه الوظيفي.



2- هل رفعت قضية على الوزارة من قبله في شأن شهادته العلمية ومؤهله الدراسي؟



3- هل رفضت دعواه قضائيا، وهل أصبح الحكم نهائيا؟



4- هل يوجد تعارض في المصلحة بين توليه قطاع الشؤون الإدارية وموضوع دعواه المرفوعة في شأن الشهادة الدراسية؟



5- ما أسباب إلغاء تكليف وكيل الشؤون الإدارية السابق رغم تكليفه وكيل وزارة بالإضافة إلى عمله من قبلكم؟



6- ما أوجه المصلحة العامة من إلغاء تكليف وكيل الشؤون الإدارية السابق وتكليف وكيل الشؤون الإدارية الحالي؟



7- هل أصدر وكيل الشؤون الإدارية قرارا بتكليف مدير إدارة الخدمات العامة مسجلا في شأنه عقوبات تأديبية لمخالفات مالية سجلها ديوان المحاسبة؟ مع تبيان عدد العقوبات - إن وجدت - في شأن مدير الخدمات الحالي المكلف وعما إذا كان قد أقام دعوى قضائية في شأن تلك العقوبات ونتيجة الحكم فيها، وهل أكد القضاء صحة المخالفات المالية والعقوبات الصادرة في شأنها؟



8- هل يختص وكيل الشؤون الإدارية الحالي قانونا بإصدار قرار تكليف لمدير إدارة الخدمات العامة أم أن ذلك اختصاص الوزير؟ مع بيان السند القانوني.



9- هل سبق أن صدرت قرارات مخالفة للقانون؟ وهل حوسب المتسبب في إصدارها؟ مع موافاتي بما يدل ذلك.



10- هل سبق إحالة مدير الخدمات الحالي إلى جهات التحقيق الجنائي في قضية مالية؟ وهل نظرت محكمة الجنايات بلاغا في هذا الشأن؟



11- هل مراقبو الخدمات العامة الآخرون سجلهم التأديبي خال من أي عقوبات تأديبية وعلى الرغم من ذلك اختير مراقب خدمات مسجلا عليه مخالفات مالية مثبتة بحكم ودون سواه من مراقبي الخدمات العامة؟



12- كم عدد العقود التي تشرف عليها إدارة الخدمات العامة ونوعها وقيمة كل عقد على حده والقيمة المالية للعقود الحالية إجمالا؟



13- هل أشرفت إدارة الخدمات على العقود إشرافا صحيحا؟ مع بيان الجزاءات المفروضة على مخالفات الشركات ولكل عقد على حدة.



14- هل تفرض الغرامات أولا بأول وفقا لشروط العقد وما يستلزمه تعاميم وتوجيهات ديوان المحاسبة بتطبيق الغرامات من دون تأخير؟



كما وجه سؤالا إلى وزير المالية جاء كما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما سبب عدم تعيين رئيس لوحدة التحريات المالية ونائب رئيس حتى الآن؟ هل تم وضع ملاحظات من قبل المقيمين أثناء الزيارة الميدانية في نوفمبر الماضي 2023؟



2- ما مدى تأثير عدم تعيين رئيس لوحدة التحريات المالية ونائب له على نتائج عملية التقييم المبدئية؟



3- من هو القائم حاليا بأعمال رئيس وحدة التحريات المالية وهل خبراته الفنية والمالية تؤهله للقيام بتلك الأعمال؟ وما المناصب السابقة التي تقلدها؟



4- وفقا للمادة (5) من قرار مجلس الوزراء 1532 فإن اللجنة التنفيذية تتولى ترشيح مديري الإدارات في وحدة التحريات المالية وعليه يرجى موافاتي بالأسماء المرشحة لكل منصب شاغر وأسماء أعضاء اللجنة التنفيذية الذين صوتوا بالموافقة على هذه المناصب وذلك خلال الفترة من 2020 حتى تاريخه.



5- أسباب التسرب الوظيفي بالرغم من المزايا المالية التي يتمتع بها الكادر الخاص بوحدة التحريات المالية؟



6- هل تم تعيين وتثبيت المنتدبين للمناصب الإشرافية في فترة عدم وجود رئيس وحدة التحريات المالية ونائب رئيس بالإحالة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بأسماء الإشرافيين وخبرات المنتدبين الذين تم تثبيتهم والذين لم يتم تثبيتهم مع بيان سبب عدم التثبيت.



7- هل تمت موافاتكم أثناء عملية التقييم المتبادل بالنتائج الأولية التي يرسلها عادة المقيمون في نهاية زيارتهم الميدانية للدول والتي من شأنها أن تحدد جهود الدولة ومدى استعدادها لعملية التقييم؟ إذا كانت الإجابة النفي فما سبب عدم تلقي وزير المالية تلك الملاحظات حتى تاريخه؟



8- ما الموعد المحدد لتسلم الكويت التقدير الأولى (First draft) من قبل المقيمين؟



9- هل تمت الاستعانة بطرف ثالث لتقديم الخدمات الاستشارية لعملية التقييم المتبادل للكويت؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى موافاتي بصورة ضوئية من العقد وقيمته الإجمالية.



10- نما إلى علمي وجود شكاوى تقدم بها بعض موظفي وحدة التحريات المالية إلى وزير المالية، يرجى إفادتي بأسباب تلك الشكاوى وما الإجراءات المتخذة من جانبكم تجاهها؟



11- هل تم التعديل على هيئة وحدة التحريات المالية أو تعديل المستوى الوظيفي لإدارات الوحدة؟ وهل تم أخذ الموافقات اللازمة من قبل مجلس الخدمة المدنية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى موافاتي بموافقات ديوان الخدمة المدنية بذلك الشأن.



12- ما آلية تحديد صرف المكافآت ومستحقيها في وحدة التحريات المالية؟ وموافاتي باللائحة المحددة لصرف المكافآت.