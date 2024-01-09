رشيد الفعم



انتهت لجنة الموارد البشرية خلال اجتماعها أمس، من الاقتراحين بقانونين بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية الخاص، بالتوافق مع ممثلي القطاع النفطي والشركات التابعة وممثلي نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص.

وقال رئيس اللجنة النائب فارس العتيبي، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن اللجنة وافقت بإجماع أعضائها على القانون، وبموافقة الحكومة والقطاع النفطي والشركات التابعة، مهنئا العاملين في القطاع النفطي الخاص بالانتهاء من هذا القانون.

وبين أن هذا القانون سيسهم في إعطاء العامل الكويتي حقه وسيسهم في تحقيق الأمان الوظيفي للعامل الكويتي بالقطاع النفطي الخاص، مضيفا أن «حقه سيكون مصونا بنص القانون». وأعرب العتيبي عن الشكر للحكومة ومجلس إدارة القطاع النفطي للتوافق على إقرار القانون باللجنة، ولرئيس نقابة القطاع النفطي الخاص لجهوده وتواصله مع أعضاء مجلس الأمة.

يسهم في تحقيق الأمان الوظيفي للعامل الكويتي في القطاع النفطي الخاص

لجنة الموارد البشرية تقر بإجماع أعضائها قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية الخاص بتوافق حكومي

وافقت لجنة الموارد البشرية في اجتماعها امس على الاقتراحين بقانونين بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية الخاص، بالتوافق مع ممثلي القطاع النفطي والشركات التابعة وممثلي نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص.



وأوضح رئيس اللجنة النائب فارس العتيبي، في تصريح في المركز الإعلامي لمجلس الأمة، ان اللجنة وافقت بإجماع أعضائها على القانون، وبموافقة الحكومة والقطاع النفطي والشركات التابعة، مهنئا العاملين في القطاع النفطي الخاص بالانتهاء من هذا القانون.



وبين أن «هذا القانون يسهم في إعطاء العامل الكويتي حقه ويسهم في تحقيق الأمان الوظيفي للعامل الكويتي في القطاع النفطي الخاص»، مضيفا أن «حقه سيكون مصونا بنص القانون». وأعرب العتيبي عن الشكر للحكومة ومجلس إدارة القطاع النفطي للتوافق على إقرار القانون باللجنة، وإلى رئيس نقابة القطاع النفطي الخاص لجهوده وتواصله مع أعضاء مجلس الأمة.